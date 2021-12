Avanço da vacinação contra a covid permitiu que as famílias voltassem a se reunir no Natal

Poder reunir a família no Natal deste ano, com mais segurança sanitária, é algo que só foi possível graças ao avanço da vacinação contra a covid-19. E essa ocasião tornou-se, acima de tudo, um momento de celebrar a vida. E a alegria e descontração, além de muita comida e brincadeiras, estiveram presentes, neste sábado de Natal, na casa da família Souza, Santana e Ramos, em Belém. À frente da organização, a funcionária pública Gracimeire Nascimento de Souza explicou que sua mãe, a senhora Maria Nascimento de Souza, faz aniversário no dia de Natal. “Hoje (sábado, 25) ela está completando 94 anos, mas foi passar a data em Manaus”, contou.

No ano passado, a família fez essa reunião, em um momento em que já havia a perspectiva da vacina contra a covid. “Nunca deixamos de fazer o Natal. Esse ano está sendo mais tranquilo e confortável que ano passado, mesmo com medo do surto da gripe. Só que estamos todos vacinados com a segunda dose contra a covid e também contra a gripe. E as quatro pessoas que têm mais de 60 anos, e que estão aqui na reunião familiar, já tomaram a terceira dose contra a covid. Esse ano, com certeza, estamos mais tranquilos”, contou.

Em 2020, a festa foi em um ambiente aberto. Este ano, a reunião ocorreu na sala com ar condicionado. Com o passar do tempo, explicou Gracimeire, a família tem reduzido o número de participantes da reunião. “Mas houve um tempo em que nós tínhamos amigos que não tinham familiares em Belém. A gente chamava do ‘Natal dos sem família’. Nós chamávamos nossos amigos que não tinham onde passar o Natal. Houve um ano em que reunimos 45 pessoas. Só que, seguindo a lógica de que quanto menos somos melhor passamos, fizemos a festa este ano com 16 pessoas. Ficou muito tranquilo e confortável”, afirmou.

A programação começou às 21 horas de sexta-feira (24). “Cada núcleo familiar faz uma brincadeira, uma apresentação. Tem o amigo secreto, a troca de presentes, o bingo, o amigo da onça. Hoje, nesse almoço, fizemos um bingo e o amigo da onça”, disse. A reunião familiar tem, portanto, três momentos. Começou na sexta à noite, continuou no almoço deste sábado e terminará no almoço de domingo (26).

Para comprar os alimentos, é feita uma coleta. “Todo mundo paga o mesmo valor. A gente faz as compras, divide entre três e quatro pessoas que preparam as comidas e a gente traz. Na coleta, tem a entrada, prato principal, sobremesa, bebidas, material de higiene, limpeza da casa. Tem também a decoração de Natal”, contou. Os familiares usaram uma camisa personalizada, com a frase “Viva o Natal com amor, paz e prosperidade”. E os dois cachorros da família (Caetano e Guto) também participaram da brincadeira de amigo secreto, assim como uma criança, Geovana, de um ano e oito meses.