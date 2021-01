Auxiliar de higienização é a primeira a ser vacinada no Hospital Público Galileu

Hospital Público Estadual Galileu (HPEG), unidade da rede pública estadual de saúde em Belém, também já iniciou a primeira etapa da imunização contra a Covid-10 nesta sexta-feira (22). Funcionários do Hospital, que prestou atendimento exclusivo para casos da doença entre os meses de abril e junho do ano passado, também expressaram gratidão e esperança com a chegada da vacina.

Atuando há seis anos no Galileu como auxiliar de higiene e limpeza, Sirlei Corrêa, 47 anos, mãe de uma adolescente, foi a primeira profissional a receber a vacina. Emocionada, ela disse que a “sensação é de alívio e gratidão. Estou muito feliz e realizada, pois era algo que já esperávamos há bastante tempo. Durante a pandemia, fui uma das responsáveis pela higienização da UTI. Senti medo, principalmente de levar a doença para dentro de casa. Mas, graças a Deus, tudo está dando certo”.

O maqueiro Mauro Pastana foi o segundo a receber a primeira dose da vacina. “Só agradeço a oportunidade de estar inserido nesta primeira etapa de vacinação. Agora, estou me sentindo muito mais seguro”, declarou Mauro.

Critérios técnicos - Segundo o diretor hospitalar Thiago Zaché, a imunização é fundamental para a segurança dos funcionários que atuam em áreas de maior risco e exposição ao novo coronavírus. “Nesta primeira etapa, cumpriremos as imunizações destes profissionais. Destaco o empenho da direção Técnica e Assistencial para estabelecer os critérios de forma técnica, justa e humana”, ressaltou o diretor.

Além de Sirlei Corrêa e Mauro Pastana, outros profissionais - médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeutas - também fizeram parte da primeira etapa de vacinação, totalizando 285 profissionais receberão vacinados com a primeira dose no Hospital Galileu.

“Realizamos um levantamento dos profissionais que atuam na linha de frente com os pacientes para esta primeira etapa de vacinação. A expectativa é que nos próximos meses todos os colaboradores sejam vacinados”, informou o médico e diretor Técnico Lucas Geralde.

Atuação na pandemia - Entre abril e junho de 2020, o Hospital Público Estadual Galileu foi uma das referências para atendimento exclusivo de casos de Covid-19 na capital. “Nossos profissionais passaram por momentos desafiadores. Hoje é a primeira etapa da recompensa pelo trabalho desenvolvido durante a pandemia. A vacina traz consigo esperança por dias melhores”, frisou Lorena Portal, diretora Assistencial do HPEG.

A unidade atuou ano passado com 94 leitos clínicos e dez leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), garantindo atendimento e a recuperação de 145 pacientes de Covid-19.