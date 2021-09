Aulas presenciais em Belém recomeçam para 20 mil alunos da educação infantil

Escolas decoradas com balões, placas de "boas vindas", espaços sinalizados sobre o uso de máscara e distanciamento na chegada de crianças de zero a cinco anos. Assim começou a segunda-feira (13) em 179 escolas municipais da educação infantil de Belém, 20 mil crianças retornando em grupos de 25% das turmas e comparecimento presencial em dias alternados. As turmas de meio período retornarão em grupos com 33% dos alunos em dias alternados.

Márcia Bittencourt, secretária municipal de educação de Belém esteve na Escola municipal de educação infantil Professora Lúcia Soares de Castro (Emei Lúcia Soares) dialogando com a comunidade escolar e diz que hoje é um dia muito importante: "estamos voltando as aulas da educação infantil, os nossos bebês do berçário, maternal e jardim. Estávamos em atividades não presenciais desde abril, e esse processo foi cuidado por nós. Com a imunização completa dos trabalhadores da educação, em conversa com os pais, o cuidado com a infraestruturas das escolas... Este retorno não pode ser de uma vez, estamos voltando com 25% das crianças. Amanhã vem outro grupo e assim sucessivamente", explica.

Márcia celebra diz que os cuidados permanecem e, para auxiliar neste retorno, além das orientações a comunidade escolar, estão lançando o aplicativo "Guardiões da Saúde" da Secretaria municipal de saúde. e que a vigilância sanitária está atuando nas escolas: "cada escola tem um guardião da saúde, que foi treinado para utilizar o aplicativo. Se tiver algum servidor, ou estudante com sinais de gripe, covid, será notificado a vigilância sanitária. Esse é um momento de esperança, ensinar as nossas crianças como podemos voltar a viver em sociedade. Ensinar o uso de máscara, álcool, distanciamento. Elas aprendem na prática. É preciso retornar porque a educação transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. A gente precisa viver esse novo momento na nossa Belém. Alfabetizada, leitora, educadora e inclusiva", ressalta a secretária.

Eva Santos foi eleita guardiã e explica qual é o papel que assume neste momento: "o guardião da saúde veio para nos ajudar, devido a pandemia. As pessoas podem estar com covid, transmitindo, sem saber. Com o diálogo próximo a comunidade eu converso com eles e, se algum caso de doença aparecer, eu notifico o aplicativo que notifica a secretaria... Eu achei excelente esse retorno. Uma ótima escola. Estamos felizes com esse retorno", diz a guardiã.

Brasilina Ferreira, professora do maternal, trabalha há 20 anos na escola celebra o retorno após 1 ano e meio e diz que: "sem criança a escola não é escola. É uma alegria impar. A gente se sente mais segura com a vacina para este retorno, foi um marco, nos possibilita voltar com mais confiança. Por sala está vindo de 5 a 6 crianças. Dividimos em 4 grupos, manhã e tarde. Em cada mesa fica uma criança apenas. Hoje já trocamos as máscaras das nossas crianças, após brincarem no pátio. Conversamos com os pais. Depois higienizamos as mãozinhas das crianças, os brinquedos porque as crianças a tarde vão utilizar. A educação infantil é criança no colo, é abraço, então está sendo um aprendizado. Todos os dias vamos aprender e superar esse momento que vivemos", reflete.

Neste primeiro dia de aula presencial o pais, mães e responsáveis também estiveram presentes. Vanessa Melo, mãe do Danilo Diel que está no maternal dois conta que ele estuda na escola desde o berçário e que o retorno está sendo maravilhoso, cheio de esperanças: "na aula remota ele não se adaptou, tem criança que consegue. Ele vai voltar a ter contato com os coleguinhas da idade dele. Ele já está habituado com o álcool, uso da máscara. Qualquer pessoa que chega ele já passa o álcool na mão. Agora, que a gente faça a nossa parte enquanto responsável, confiar na escola nesse momento de retorno e manter todos os cuidados", orienta a mãe.

Gleyson Marques, pai do Benjamin Marques de 3 anos, que estuda no maternal acha que a volta é necessária, para o convívio social e desenvolvimento do filho: "meu filho é autista, necessita desta atenção e convívio com as outras crianças. É difícil mantê-lo só em casa e na terapia. A pandemia prejudicou bastante. Não tive como leva-lo a praça, estar em outros lugares, a escola foi suspensa, ficamos só em casa. Até a terapia dele foi suspensa, só agora retornou. Espero que com a retomada da escola ele consiga fazer o acompanhamento aqui também", disse o pai esperançoso.

A Secretaria municipal de educação de Belém (Semec) disponibilizou os próximos calendários de retomada às aulas presenciais. Confira:

20 de setembro de 2021: retorno presencial dos anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), com os alunos distribuídos em grupos de 33% das turmas e comparecimento presencial em dias alternados;

27 de setembro de 2021: retorno presencial dos anos finais, ou seja, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª e 4ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI), com os alunos distribuídos em grupos de 33% das turmas e comparecimento presencial em dias alternados.

A Semec orienta que os responsáveis dos estudantes dialoguem constantemente com os professores e direção da escola. O órgão lembra que ainda é preciso continuar com as medidas preventivas, considerando que o mundo ainda vive o momento de pandemia da Covid-19.