Aulas presenciais da rede municipal também voltaram nesta terça, em Belém

As aulas presenciais de algumas séries da rede municipal de Belém também retornaram nesta terça-feira (01), de forma opcional, juntamente das aulas presenciais da rede particular da cidade. Serão duas semanas de atividades, até o dia 15 de dezembro, quando está previsto para ser concluído o ano letivo. Para isso, mediante os cuidados exigidos por conta da covid-19, foi adotada uma série de regras de higienização, distanciamento social, orientação e monitoramento de temperatura. A informação foi divulgada no início desta noite pela Prefeitura Municipal.



De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semec), esta é a 2ª etapa de retorno das aulas, que corresponde a 50% dos alunos. Nesta nova fase, retornaram os alunos do 4º, 5º, 8º e 9º ano; e os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Totalidade. Na Escola Municipal Manuela Freitas, no bairro de São Brás, por exemplo, não foi muito grande o número de alunos dentro da sala.

Para os alunos destas séries que optaram por não retornar, o ensino remoto continua normalmente. Os demais estudantes, do ensino fundamental e educação infantil, também irão permanecer com atividades remotas, que incluem os kits pedagógicos e as teleaulas do programa Educa Belém, e com o acompanhamento do corpo pedagógico das escolas.



"A Semec esclarece que vem seguindo todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus, conforme foi determinado pelo Decreto Municipal nº 97.653, que suspendeu as aulas somente no período de 01 a 30 de novembro", explicou a secretaria.



A decisão da retomada nas escolas municipais e particulares foi autorizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Após o encerramento do mês de novembro, período em que as aulas ficaram suspensas, um novo boletim epidemiológico foi divulgado.



"Com isso, a equipe da Sesma expediu novo boletim acerca da situação epidemiológica da covid-19 nesta segunda-feira, 30, respaldando a decisão que autoriza o retorno. A Prefeitura de Belém destaca que acompanha, periodicamente, os casos da covid-19 na capital", informou, em um trecho da nota.



Protocolo sanitário



As medidas de segurança que devem ser mantidas pelas escolas são as mesmas que foram publicadas no dia 1º de setembro, no Diário Oficial do Município, por meio do protocolo sanitário específico para estabelecimentos de ensino, durante a primeira retomada gradual das atividades escolares.



Dentre as regras gerais de distanciamento social: uso obrigatório de máscara de proteção a todos os alunos e funcionários durante toda a permanência no local; distanciamento mínimo entre as pessoas de 1,5m em todos os ambientes internos; horários dos intervalos reduzidos e diferenciados por séries e/ ou turmas; utilização de cabelos presos e a redução do uso de acessórios e adereços por alunos, professores e funcionários; dentre outras.



As escolas devem designar funcionários devidamente equipados com máscaras e/ou luvas e/ou faceshield quando necessário, para: organização da entrada (evitando aglomerações), orientações aos alunos, borrifação de álcool a 70% na entrada ou indicação de totens, fiscalização do uso correto da máscara e aferição de temperatura com termômetro a laser na entrada do estabelecimento (considera-se febre temperaturas acima de 37,8º).