Aulas gratuitas de hidroginástica melhoram a saúde e qualidade de vida em Belém

A prática da hidroginástica é uma das maiores aliadas da saúde do corpo e da saúde mental. Além do bem-estar físico, é uma modalidade que, devido à resistência da água, atua no fortalecimento dos músculos e ainda promove melhorias no equilíbrio e na coordenação. Apesar de fortalecer o corpo, é uma atividade de baixo impacto nas articulações, o que a torna ideal para todas as idades. Por se tratar de uma modalidade coletiva, a hidroginástica favorece ainda a socialização e o estreitamento de laços comunitários. Dessa forma, é um esporte aquático repleto de interações, energia e satisfação em cuidar da saúde em grupo.

A modalidade favorece interações e socialização (Créditos: Thiago Gomes | O Liberal)

A Usipaz do Jurunas adotou essa prática e oferece aulas gratuitas de hidroginástica para a população do bairro e arredores. O serviço é disponibilizado em mais seis Usinas, dos bairros do Guamá, Terra Firme, Bengui, Cabanagem, Icuí e Marituba.

Para a aluna Sílvia Santos, a iniciativa traz diversos benefícios para a saúde, como a postura. “Nós temos um excelente professor, ele faz esforços para estar aqui conosco o tempo todo. É dia de quinta-feira que ele vem. Eu já vim para cá outras vezes, já tiveram outros professores, mas esse faz todo esforço para que a gente venha. E eu já tive resultados na saúde, até na minha postura, ela melhorou. Eu cresci três centímetros, eu melhorei muito mesmo da postura, o nosso professor é excelente”, contou.

A prática esportiva melhora o bem estar e diminui o estresse (Créditos: Thiago Gomes | O Liberal)

O professor de quadro físico de hidroginástica, Lucas Salles, pontuou qual é o principal objetivo das aulas para pessoas em idade mais avançada. “São diversos benefícios, e o que eu faço, quando elas chegam, em particular, é focar no que estão precisando, como reforço muscular e alívio de dores. A amizade que elas fazem na piscina também ajuda bastante no dia a dia, tanto é que nossa evasão é de 2%, basicamente”, explicou.

Para participar das aulas é necessário o uso de vestimenta apropriada para atividades na piscina, como maiô ou macaquinho de hidroginástica, além de touca para a proteção capilar.

Aulas gratuitas na Usipaz Jurunas (Créditos: Thiago Gomes | O Liberal)

“A inscrição é feita através do canal de transmissão da Usina. Eles colocam quantas vagas tem em cada turma e independente disso, a pessoa pode vir aqui se dirigir ao setor de esporte e se inscrever. Prioritariamente, o público-alvo são as pessoas no entorno do bairro. Mas as pessoas que não moram no bairro também podem vir fazer as atividades aqui, a única coisa que precisa é o RG", informou a coordenadora de ações esportivas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Cátia Rocha.

São cerca de 56 professores distribuídos nas sete Usinas da Paz da Região Metropolitana de Belém, de acordo a Seel, e aproximadamente 2.800 alunos inscritos em diferentes atividades esportivas. Ainda de acordo com a Seel, em breve a hidroginástica será ofertada em unidades da Usina da Paz dos interiores, como Castanhal, Capanema, Bragança, Moju e Marabá.

O secretário da Seel, Cássio Andrade, frisou que o principal objetivo das aulas para a comunidade é fomentar o esporte e o lazer. “No total já são 17 Usinas em funcionamento, no final serão 40 Usinas funcionando em 27 municípios. Temos 7 Usinas em funcionamento aqui na RMB, e o objetivo prioritário é de trazer saúde para essas pessoas. A atividade de hidroginástica, melhora a circulação sanguínea, as articulações, melhora todos os índices imediatamente quando você faz o exame de sangue. Isso é muito bem recomendado, é uma atividade de baixo impacto porque a água absorve qualquer tipo de atividade, recomendado especialmente para as pessoas que já passaram dos 40 anos de idade, tem que ter todo um cuidado”, detalhou.

“Nós temos hoje, 56 profissionais dessa área dando aulas nas Usinas atualmente e vamos ampliar ainda mais. Todos aqueles que quiserem se inscrever é só procurar a Usina mais perto da sua residência, levar RG, comprovar a residência e se matricular. A hidroginástica é para pessoas acima de 18 anos e a faixa etária que mais procura é acima dos 40 anos, mas está aberta a todos", pontuou o secretário.

Além da hidroginástica, outras práticas esportivas também são ofertadas pelas Usinas. “A Seel agora abriu novas vagas para as atividades, mas estão sendo feitas no Mangueirão e no Mangueirinho, envolvendo o vôlei, o basquete, o pilates, atividades funcionais e outras e outras modalidades que estão ocorrendo lá e futuramente irão acontecer na Vila Olímpica, que vai funcionar ao lado do Mangueirão. Ela está com todas as obras a pleno vapor e o governo do Estado logo, logo vai estar inaugurando. Nas Usinas da Paz também temos mais outras atividades, temos o ginásio, que acumula as atividades de handebol, futsal, vôlei e basquete”, finalizou Cássio Andrade.

Para se inscrever em qualquer modalidade oferecida pelas Usinas da Paz, precisa ser maior de 18 anos e ter em mãos RG e comprovante de residência. As inscrições são feitas no setor de esportes e divulgadas através dos canais de transmissão de cada Usina.