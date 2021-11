Aulão para alunos da rede estadual marca encerramento da Formação de Professores para o Enem

Neste sábado (6), cerca de 350 alunos da rede estadual participarão de um aulão de encerramento da Formação de Professores do Ensino Médio (Forpem) para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), desenvolvida pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O aulão será um momento de prática para os profissionais sobre o planejamento e ministração de um aulão voltado para o exame. O aulão será realizado em uma Universidade particular de Belém.

"Para os professores, esta formação ofertada é fundamental para promover o aperfeiçoamento de práticas docentes, especialmente na perspectiva das áreas de conhecimento do currículo do Ensino Médio em conformidade com as matrizes de Referência do Enem, a principal prova para os concluintes do ensino médio no Brasil hoje. Já para os alunos, quanto mais capacitados estão os professores, melhor eles irão desenvolver as aulas e guiar o aprendizado para o desenvolvimento de competências e habilidades à luz dos pressupostos da Base Nacional Comum Curricular, principal documento para a formação. Ou seja, a qualificação profissional orienta professores e consequentemente os alunos no processo de ensino e aprendizagem", explica Jaime Ramos, coordenador da Formação de Professores do Ensino Médio na Escola de Governança.

Os alunos irão colaborar para que os professores que participaram da formação cumpram a carga horária realizando as revisões do Enem. Os estudantes participantes foram previamente inscritos pelas 21 escolas convidadas, localizadas em bairros atendidos pelo Programa Territórios pela Paz (TerPaz). As escolas são dos bairros: Benguí, Cabanagem, Guamá, Jurunas, Terra Firme, Icuí e Nova União.

O aulão irá dividir os profissionais a partir das áreas de conhecimento e componentes curriculares: Linguagens e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências da natureza e suas tecnologias; Ciências humanas e sociais aplicadas, e Redação.

A formação iniciou no dia 25 de outubro e contou com a presença de mais de 2,7 mil professores da rede estadual. Com aulas presenciais e na modalidade de Ensino a Distância, os professores tiveram acesso a conteúdos sobre desenvolvimento de competências e habilidades, a partir dos pressupostos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e avaliadas nos exames de larga escala, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

"Toda a formação continuada é importante, mas essa foi ainda mais relevante por falar dessa nova tendência da educação, que é trabalhar por competências e habilidades. A formação apontou para vários caminhos para nós continuarmos a buscar por esses novos assuntos debatidos, sobre o processo de ensino e aprendizagem, além disso, ao longo do curso foi possível entender melhor o que os documentos oficiais querem que nós, como professores, trabalhemos e quais competências eles esperam que os alunos desenvolvam. No mais, foi engrandecedor participar desse evento", ressalta um dos participantes da formação, Eduardo Fonseca, professor de matemática.

Presencialmente, a Escola de Governança recebe professores selecionados que atuam em escolas vinculadas ao TerPaz, assim como na primeira etapa da ação, em 2019. Neste ano, o diferencial é a participação de professores de todo o Estado, por meio de aulas remotas no período noturno.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)