Atraso no pagamento do Pé-de-Meia afeta estudantes do IFPA, em Belém

Estudantes do ensino integrado (médio e técnico) do Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Belém, enfrentam dificuldades para ter acesso ao pagamento do Pé-de-Meia, programa de incentivo financeiro-educacional que funciona como uma poupança, destinada a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

A Redação Integrada de O Liberal recebeu relatos de duas mães, responsáveis por estudantes da instituição, que contam que o pagamento mensal da bolsa não vem acontecendo com a mesma regularidade que antes. As entrevistadas preferiram não divulgar suas identidades, preservando também a dos filhos, menores de idade.

Uma delas conta que a bolsa do filho deixou de ser paga desde abril. A outra, notou que o atraso começou em agosto. Ambas reclamam de não terem recebido nenhuma informação sobre o motivo da interrupção dos pagamentos e afirmam que vários outros estudantes estão em situação parecida.

Procurado pela reportagem, o IFPA respondeu, em nota, que o problema se deve a um atraso no registro de alguns dados para a liberação das bolsas do Programa Pé-de-meia: "o IFPA informa que está em diálogo com o Ministério da Educação para que a situação seja resolvida e que medidas estão sendo implementadas para garantir os dados corretos dos estudantes na plataforma". O instituto não chega a informar a quantidade exata de estudantes afetados e diz que aguarda este balanço do Ministério da Educação (MEC).

A instituição conta que, até o momento, 20.640 estudantes já receberam o benefício do Pé-de-Meia e reforça ações que desenvolve para garantir a permanência dos alunos: "o Instituto investiu só em 2024, o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em Auxílios Estudantis, suportes destinados a cobrir despesas relacionadas à alimentação, transporte, moradia, saúde, creche, PCD [Pessoa com Deficiência], apoio pedagógico dentre outros".

A redação integrada de O Liberal solicitou nota ao Ministério da Educação e aguarda o retorno.