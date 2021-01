Atraso na abertura do portão para Enem Digital gera revolta em faculdade de Belém

O atraso na abertura do portão para a realização do Enem Digital gerou indignação na frente de uma instituição de ensino particular na Avenida Alcindo Cacela, em Belém.

Os portões para a entrada dos concorrentes à prova deveriam ser abertos às 11h30, conforme foi determinado pelo INEP. Contudo uma hora, depois os portões continuam fechados.

Pessoas reclamavam de ninguém da coordenação da instituição, que estava responsável por organizar a prova, dava explicações sobre o motivo do atraso.

Muitos ficaram preocupados com o atraso e temiam que a prova fosse cancelada. Fora da instrução de ensino, se formou uma aglomeração em várias pessoas aguardavam a abertura para poder entrar e fazer a prova do Enem digital.