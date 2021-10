Atos contra o presidente Bolsonaro ocorrem em Belém e mais 11 cidades paraenses

Neste sábado (2), atos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ocorrem em Belém e mais 11 cidades do Pará. Ao todo, 305 cidades do Brasil e atos em mais 17 países foram confirmados durante todo o dia. A mobilização da capital é no Mercado de São Brás. É o sexto ato nacional contra o presidente.

No Pará, o Sindicato dos Técnicos-Administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior do Pará (Sindtifes-PA) está à frente e na organização das manifestações. Outras pautas incluem o repúdio à reforma administrativa — o órgão sindical aponta o risco de redução de 25% dos salários de servidores públicos —, defesa das cargas horárias e reajuste salarial (congelado há cinco anos) para servidores federais.

"O objetivo do movimento é dar uma resposta contundente ao governo corrupto e genocida de que os trabalhadores não vão se calar diante da destruição que Bolsonaro e sua tropa estão promovendo no país, tornando a vida da classe trabalhadora, especialmente dos mais pobres, insuportável. Por isso, todos e todas devem ir às ruas neste dia 2 de outubro", diz a nota de convocação para o ato.

Felipe Melo, coordenador de Comunicação do Sinditifes-PA, ressalta que essa manifestação é importante por ser a primeira após vários atos de apoio a Bolsonaro, no dia 7 de setembro. "Precisávamos dar uma resposta, para dizer que estamos nas ruas para defender as liberdades democráticas, a queda desse governo e derrotar esse projeto ultraliberal, que retira direitos de trabalhadores e é reacionário em costumes, querendo impor visões de mundo sobre as outras pessoas", comentou.