Ato contra a Sesma: familiares cobram fraldas para pessoas com deficiência em Belém

Mães de crianças especiais fizeram um protesto na manhã desta quarta-feira (6), em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), no bairro de São Brás, em Belém. Elas pedem que seja regularizado o fornecimento de fraldas descartáveis para uso domiciliar aos usuários com diagnóstico de incontinência urinária e incontinência fecal, o que inclui crianças e idosos.

Glória Henriques, 40, é mãe de uma criança de seis anos que usa cadeira de rodas, tem paralisia cerebral e estuda em uma escola municipal da Prefeitura de Belém. “Nós estamos nesse movimento para chamar a atenção das autoridades, da prefeitura, a respeito da falta de fraldas que são fornecidas às nossas crianças, aos nossos jovens, adultos e idosos com deficiência, por meio do programa Bexiga Neurogênica, de responsabilidade da Sesma", disse.

A filha dela está sem receber as fraldas desde abril deste ano. "Um pacote de fralda hoje custa mais de R$ 100. É muito caro. Somos assalariados”, afirmou. “Minha filha usa de quatro a cinco pacotes de fraldas por mês”, contou. “Nós queremos resolução. O custo com uma criança com deficiência é muito alto”, acrescentou Glória.

A dona de casa Jéssica Maia, 35 anos, também participou do ato público. "Nossos filhos são pessoas com deficiência e necessitam de fraldas. Alguns têm incontinência e outros necessitam pela própria deficiência. A gente veio aqui para que possamos ser notados”, afirmou. O filho dela, de 8 anos, tem incontinência urinária e fecal. “Gastamos em torno de R$ 480 por mês. É um gasto muito grande com fralda geriátrica”, argumentou.

Elas recebem o Benefício de Prestação Continuada, um programa do governo federal e que corresponde à garantia de um salário mínimo, devido à pessoa portadora de deficiência, independente da idade, e ao idoso com 67 (sessenta e sete) anos ou mais, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. Mas as mães afirmam que esse valor é insuficiente para cobrir esses gastos com crianças especiais.

Glória Henriques (Ivan Duarte/O Liberal)

Fornecimento deverá ser regularizado em 15 dias, diz Sesma

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que recebeu o grupo de representantes de famílias que são atendidas do programa Bexiga Neurogênica na manhã desta quarta-feira (6), na sede do órgão, em São Brás. Na pauta da reunião estava a regularização do fornecimento de fraldas descartáveis para uso domiciliar aos usuários com diagnóstico de incontinência urinária e incontinência fecal.

Segundo Raimundo Arias, diretor-geral da Sesma, já está sendo finalizado o processo licitatório que deve indicar a empresa fornecedora de fraldas descartáveis. Considerando a previsão legal e as possibilidades favoráveis de logística, assegurou, o fornecimento deve ser regularizado em 15 dias.