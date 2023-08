‘Atlântico’: navio de guerra da Marinha abre para visitação nesta quarta-feira, em Belém

O Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” (A-140), que integra a Esquadra — conjunto de Forças e navios soltos, posto sob comando único — da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação na próxima quarta-feira (9), no Porto de Belém, na avenida Marechal Hermes, bairro do Reduto, em Belém. O acesso deverá ser pelo portão 17, das 9h às 15h. A programação é aberta ao público e gratuita.

A embarcação, além do navio Fragata “Defensora” foram deslocados do Rio de Janeiro, sede do Comando em Chefe da Esquadra, para a composição do aparato de segurança da Cúpula da Amazônia, evento que reúne presidentes e representantes de todos os países amazônicos na capital paraense, nos dias 8 e 9 de agosto.

Fragata "Defensora"

O público também pôde contar com visitação ao “Fragata "Defensora" nos últimos dias 5 e 6 de agosto. O navio foi construído pela companhia Vosper Thornycroft, em Woolston, Inglaterra. Foi incorporada à Marinha do Brasil em 1977. O Navio tem 129,55 metros de comprimento, diversos armamentos, sensores e radares, e uma aeronave de esclarecimento e ataque “Wild Lynx”.

Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”

O Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” é o maior navio de guerra da América Latina. Tem 208 metros de comprimento e 31,7 metros de boca (largura). Foi construído em meados dos anos 90 pelas companhias Kvaerner Govan e VSEL, na cidade portuária de Barrow-in-Furness, Inglaterra.

Foi incorporado à Marinha do Brasil em 2018, adquirido da Marinha Real Britânica. É projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas e projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar. É apropriado para missões de caráter humanitário, auxílio a vítimas de desastres naturais, de evacuação de pessoal e operações de manutenção de paz.

Serviço

Visitação pública ao Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”

Local: Porto de Belém, na avenida Marechal Hermes, bairro do Reduto (ao lado do complexo Ver-o-Rio)

Datas: 9 de agosto (visitação ao Navio-Aeródromo “Atlântico”), das 9h às 15h

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)