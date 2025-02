Atividades físicas promovem saúde e qualidade de vida para idosos em Belém

A prática regular de atividades físicas melhora a qualidade de vida dos idosos, promovendo a mobilidade e prevenção de doenças. Em Belém, as unidades de saúde do município ajudam a levar bem-estar a esse público, garantindo mais saúde e integração social para a terceira idade. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Providência, no bairro Maracangalha, as aulas funcionais envolvem música e diversos exercícios que, integrados a um acompanhamento especializado no local, garantem benefícios ao corpo.

Realizada sempre pela manhã, em duas turmas, as aulas são totalmente gratuitas, como. Diariamente, os idosos se reúnem no espaço externo da unidade e realizam as atividades em grupo, como detalha o gerente da UBS da Providência, Marcos Adolfo Tenório. “Temos funcional, dança, atividade de interação e rodas de conversa para que os participantes do projeto possam ter essa relação social melhor entre eles. A gente trabalha ali a questão da saúde de forma integral”, relata o gestor.

“Temos em torno de 50 pessoas inscritas, mas efetivamente participando das aulas, todos os dias, temos 25 idosos. Trabalhamos com a prevenção de doenças. A maioria são idosos, que, geralmente, ficavam nas suas casas meio que ociosos. E com a atividade física, eles conseguem trabalhar essa interação e promovemos essa saúde de forma integral. Todos têm matrícula na unidade e, dependendo do caso, se precisarem, podem passar por clínico geral e se precisar de especialidades, encaminhamos”, completa o gerente.

Unindo com dança, as aulas também envolvem música, geralmente com ritmos regionais e outros gêneros. E todos esses movimentos, para além da saúde física, também são benéficas para a saúde mental dos participantes, segundo lembra o gerente da UBS. “Somos bombardeados com notícias ruins. E precisamos cuidar não somente do físico, mas também do mental, porque eu acredito que é uma integração: a saúde física com o mental. A maioria são idosos, mas abrange qualquer pessoa que queira participar”.

Exercícios ajudam na qualidade de vida (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Doenças crônicas

O educador físico do projeto, Tardelly Carvalho, conta também que a prática dos exercícios também ajuda a evitar doenças crônicas e até mesmo a prevenir dores no corpo - decorrente de outras complicações pré-existentes. “A atividade física tem muitos benefícios. Seja a questão da estética, da melhora da pressão arterial, controle da diabetes e a questão da mobilidade também. Por isso, procuramos fazer circuitos físicos e treinamento funcional [durante as aulas]. E com agachamentos”, observa o professor.

Qualidade de vida

Com os exercícios, quem garante que sente melhoria na qualidade de vida é a dona de casa Maria do Carmo Silva, de 77 anos. Ela participa do programa há cerca de quatro anos e comenta que as aulas são essenciais para prevenir qualquer tipo de doença. “É muito bom. Com isso, me sinto ativa. Eu não paro. Quando chego, continuo minhas atividades. A melhor parte disso é estarmos juntos. Melhora a minha saúde. E, graças a Deus, não tenho pressão alta e não tenho diabetes”, afirma.

Expansão

E, com o objetivo de aumentar o atendimento a outras unidades de saúde da capital, o objetivo da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) é ampliar o serviço gradativamente, destaca a coordenadora da atenção especializada e hospitalar da Sesma, Daniela Oliveira. “As atividades, aqui na unidade, são feitas por um educador físico, previsto nas equipes multidisciplinares de saúde. O projeto da nova gestão é que a iniciativa se estenda para todas as unidades”.

“É muito importante para a saúde, principalmente dos idosos. Esses idosos, a maioria, são acompanhados por conta de hipertensão ou diabetes. Atualmente, temos umas 9 a 10 unidades que possuem esse trabalho. Estamos mapeando primeiro essas unidades que já tem, para ver qual seria o número possível que a gente conseguisse expandir [nas demais localidades da capital]. O projeto já vem de outros anos, que faz parte da Política de Promoção à Saúde”, acrescenta Daniela.

Serviço

UBS da Providência – atividades físicas com personal:

Idosos: terça e quinta, às 9h.

Idade livre: segunda a sexta, às 7h30; e segunda, quarta e sexta, às 9h30.

UBS da Pratinha - atividades para os idosos:

Atividade física com personal: terças-feiras, às 8h

Roda de conversa com psicólogo: quintas-feiras, às 8h.

UBS Maguari – atividades para idosos:

Atividade física com personal: segunda e quarta, às 8h; quinta (alongamento), às 7h30.

Oficina de memória – duas sextas alternadas por mês, às 7h30.

Oficina de artesanato - duas sextas alternadas por mês, às 7h30.

Atividade de enfermagem (prevenção de queda, sexualidade, ISTs, etc.) – duas terças alternadas por mês, às 7h30.

*Para participar é preciso estar cadastrado na UBS onde a atividade é ofertada