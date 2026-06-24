Atividades alusivas ao Dia do Meio Ambiente seguem até domingo no Museu Goeldi

O Dia Internacional do Meio Ambiente é celebrado anualmente em 5 de junho. Entretanto, em Belém, o Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), ainda realiza programação alusiva nesta semana. Oficina de histórias em quadrinhos para as crianças, roda de conversa e exposição relacionada à coleção de paleontologia do Museu, além de trilha educativa sobre a biodiversidade do parque, são algumas das atrações preparadas para o público.

O ciclo de atividades começa nesta quinta-feira (25), com a exposição da Coleção Didática Emília Snethlage do Museu Goeldi integrando a programação sobre o meio ambiente da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA), das 10h às 12h, na República de Emaús, no bairro de Bengui.

Coordenador de Museologia do MPEG, Emanoel Júnior fala sobre a participação da instituição na mostra. “Anualmente, essa comissão promove atividades educativas, em parceria com outras instituições. Neste ano, o tema propõe falar sobre a dispersão de sementes da Amazônia a partir de determinadas espécies. Então, vamos levar alguns itens da Coleção Didática Emília Snethlage para explicar como esse grande bioma é sustentado por essa dispersão de sementes promovida por determinados animais”.

Trilha educativa

Na sexta-feira (26), a programação será no Parque Zoobotânico. A trilha educativa “Visitão”, promovida pelo Núcleo de Visitas Orientadas (Nuvop) do Serviço de Educação do Museu Goeldi (SEEDU/MPEG), será das 9h30 às 10h30, aberta ao público, por ordem de chegada, com limite de 30 pessoas. A concentração será em frente ao prédio da Rocinha, logo após a bilheteria. A trilha apresentará a parte histórica da instituição e oferecerá uma visão geral sobre a biodiversidade presente no parque e na Amazônia.

Coordenadora do SEEDU/MPEG, Mayara Larrys explica o objetivo da atividade: “Vamos apresentar, de uma forma mais ampla, aspectos históricos da instituição e oferecer um panorama sobre a biodiversidade existente no parque. Vamos observar a biodiversidade a partir de aspectos científicos e das suas características morfológicas. Vamos falar sobre as relações que os animais e as plantas estabelecem com a natureza. A ideia é que as pessoas possam conhecer um pouco sobre a fauna, a flora e a nossa história, a partir da vivência em diferentes pontos da trilha.”

Oficina de HQs e site "PaleoAmazon"

A oficina de história em quadrinhos será realizada no sábado (27), das 9h às 13h, também no Parque Zoobotânico, destinada a crianças de 8 a 12 anos. Ministrada por Luiz Cláudio Negrão, desenhista e educador, a oficina irá trabalhar com a temática do meio ambiente a partir dos desenhos, transformando as árvores e a natureza em personagens.

“O principal é entender como se cria uma história em quadrinhos, como são compostos os quadros, o movimento, os balões, os sons. A proposta é imaginar as árvores, as folhas, os animais como personagens dessas aventuras, como os superprotetores da natureza. A gente espera que as pessoas venham, escutem o meio ambiente, troquem ideias, sejam criativas e possam ter uma sementinha para continuar desenvolvendo suas histórias em casa e para conhecer o mundo fantástico das histórias em quadrinhos”, aponta.

Para fechar o ciclo de atividades, como atividade do “Domingo é dia de ciência”, haverá o lançamento do site “PaleoAmazon”, a partir das 10h do domingo (28), no Centro de Exposições Eduardo Galvão, no Parque Zoobotânico. A pesquisadora do Museu Goeldi Maria Inês Feijó conduzirá uma roda de conversa sobre as coleções de fósseis e de rochas da instituição disponíveis na internet. O evento contará com a exposição de itens da coleção didática da área da paleontologia.

“O site ‘PaleoAmazon’ foi criado na intenção de divulgar o acervo de paleontologia do Museu Goeldi, as atividades que a gente desenvolve dentro deste acervo, e, principalmente, o trabalho que estamos fazendo com os fósseis em 3D, da coleção de tipos do acervo. A ideia é ficar sempre atualizando as nossas atividades para expandir a visibilidade e facilitar o acesso, tanto para pesquisadores como para o público em geral”, explica Maria Inês Feijó.

O ciclo de atividades do Museu Goeldi se estendeu por todo o mês de junho. As comemorações alusivas ao Dia Internacional do Meio Ambiente foram iniciadas com a “Trilha: natureza que une conhecimento”, no sábado (6). A programação contou também com o seminário virtual “Justiça ambiental: as vozes e experiências de coletivos, pontos de memória e pontos de cultura do Pará” e com a oficina “Documentando a Biodiversidade com Aplicativo de Navegação”.

SERVIÇO:

Ciclo de atividades em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente

25 DE JUNHO (quinta-feira)

Atividade: Exposição da Coleção Didática Emília Snethlage na mostra sobre o meio ambiente da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental (CIEA)

Local: República de Emaús (Av. Padre Bruno Sechi, 17 - Benguí)

Horário: 10h às 12h

26 DE JUNHO (sexta-feira)

Atividade: Trilha educativa “Visitão”.

Local: Parque Zoobotânico do Museu Goeldi

Horário: 9h30 às 10h30

Participantes: público geral, com limite de 30 pessoas, por ordem de chegada

Concentração: logo após a bilheteria, em frente à Rocinha

27 DE JUNHO (sábado)

Atividade: Oficina “História em Quadrinhos”

Facilitador: Luiz Cláudio Martins Negrão

Local: Parque Zoobotânico do Museu Goeldi

Horário: 9h às 13h

Participantes: crianças de 8 a 12 anos de idade, com limite de 15 participantes.

28 DE JUNHO (domingo)

Atividade: Domingo é dia de ciência

Lançamento do site “PaleoAmazon”, conversa com a pesquisadora do Museu Goeldi, Maria Inês Feijó, e exposição da coleção didática de paleontologia.

Local: Centro de Exposições Eduardo Galvão, no Parque Zoobotânico do MPEG

Horário: 10h às 12h