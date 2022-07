Atentado em Altamira (PA) resulta na morte de jovem de 22 anos, neste domingo (10)

No começo da noite deste domingo (10), dois homens chegaram em uma moto a um bar na rua Acesso II, bairro Jardim Independente II, no Município de Altamira, no sudoeste do Pará, e fizeram disparos contra quem estava no local. O resultado dessa investida foi a morte do jovem Geová Curuaia de Sousa, de apenas 22 anos de idade. Além de Geová, outras duas pessoas foram atingidas pelos tiros. No caso, um homem e uma mulher.

De acordo com as primeiras informações sobre o caso, um deles foi atingido em uma das mãos e outro em um dos pés. Uma das vítimas correu, pulando o muro de uma casa, mas foi impedida pela presença de cachorros no local. Um dos baledados, segundo levantou a Polícia, seria irmão de Geová.

As três pessoas baleadas foram encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em torno de dez disparos teriam sido feitos contra as pessoas pelos criminosos. Após o crime, os autores dos tiros fugiram do local. As polícias Civil e Militar levantam informações sobre o caso, com vistas a chegar até o responsáveis pelo assassinato de Geová e baleamento das outras vítimas. (com informações de confirmanoticia.com.br)