Atendimento itinerante leva atualização cadastral para moradores do Castanheira e Nazaré

Moradores dos bairros da Castanheira e Nazaré terão a oportunidade de atualizar o cadastro junto à concessionária de abastecimento de água sem precisar se deslocar até uma loja de atendimento. A ação itinerante facilita o acesso a serviços importantes, como inclusão na Tarifa Social, negociação de débitos e atualização de informações de contato.

Manter o cadastro atualizado permite que o consumidor receba avisos antecipados sobre manutenções programadas, interrupções temporárias no abastecimento e outras informações sobre os serviços por SMS e WhatsApp. O procedimento também é um dos requisitos para quem pretende solicitar a Tarifa Social, benefício que oferece 50% de desconto na conta de água para famílias que atendem aos critérios do programa.

O atendimento será realizado nos dias 6 e 7 de julho, na Passagem Snapp, nº 190, próximo à Paróquia Imaculada Conceição, no bairro da Castanheira. Em seguida, de 8 a 10 de julho, a equipe estará na Praça Justo Chermont, em frente à Basílica de Nazaré, no bairro de Nazaré. Em ambos os locais, o funcionamento será das 8h30 às 17h.

Para fazer a atualização cadastral, o titular da ligação deve apresentar CPF ou CNPJ, nome completo, telefone com DDD e endereço de e-mail.

Além da atualização dos dados, os moradores poderão esclarecer dúvidas sobre a conta de água, verificar a possibilidade de adesão à Tarifa Social e negociar débitos em condições oferecidas pela concessionária.

A empresa orienta que os clientes forneçam informações pessoais apenas pelos canais oficiais de atendimento e alerta para que desconsiderem mensagens ou ligações que solicitem dados cadastrais em nome da concessionária.

Serviço

Castanheira

Quando: 6 e 7 de julho

Onde: Passagem Snapp, nº 190, próximo à Paróquia Imaculada Conceição

Horário: 8h30 às 17h

Nazaré

Quando: 8 a 10 de julho

Onde: Praça Justo Chermont, em frente à Basílica de Nazaré

Horário: 8h30 às 17h