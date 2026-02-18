Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Até que horas é ponto facultativo na Quarta-Feira de Cinzas em Belém? Confira

Confira o que está previsto no calendário oficial do município

Hannah Franco
fonte

Quarta-Feira de Cinzas: veja até que horas vai o ponto facultativo em Belém (Reprodução)

A Quarta-Feira de Cinzas, celebrada neste ano em 18 de fevereiro, não é feriado em Belém, mas conta com ponto facultativo nas repartições públicas municipais. A data marca oficialmente o fim da folia e o início da Quaresma no calendário religioso. 

Até que horas vale o ponto facultativo em Belém?

Na capital paraense, o ponto facultativo na Quarta-Feira de Cinzas é válido até as 12h. Isso significa que órgãos e repartições públicas municipais podem retomar o funcionamento normal a partir do meio-dia.

No âmbito federal, o calendário prevê ponto facultativo até as 14h. No entanto, estados e municípios têm autonomia para definir seus próprios horários por meio de decreto, o que explica a diferença entre as capitais brasileiras.

Como funciona no setor privado?

Para os trabalhadores da iniciativa privada, a regra é diferente. O ponto facultativo não obriga empresas a conceder folga aos funcionários. Assim, o expediente pode ocorrer normalmente, salvo quando há acordo interno ou negociação direta com o empregador.

Com o fim oficial do período carnavalesco, a Quarta-Feira de Cinzas marca a retomada gradual das atividades em Belém, dando início a um novo ciclo para trabalhadores e estudantes na capital paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

