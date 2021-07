Até 25 mil pessoas de 36 e 37 anos serão vacinadas nesta sexta em Belém

Cerca de 20 a 25 mil pessoas nascidas em 1984 e 1985 vão receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta sexta-feira (02), em Belém. São cidadãos de 37 e 36 anos completos ou a completar ainda neste ano. A estimativa é da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), que retoma o calendário vacinal por faixa etária sem comorbidades após dois dias.

Será no mesmo horário estipulado desde o início da campanha de vacinação, das 8h às 17h, em 25 pontos montados em Belém e nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro. Documentação necessária: RG, CPF e comprovante de residência.

Esse calendário pelo critério de idade estava parado desde terça-feira (29), quando a capital aplicou a primeira dose em pessoas nascidas em 1982 e 1983. No último sábado (26), foi a vez dos nascidos em 1980 e 1981. Por enquanto, a Sesma ainda não anunciou nenhum calendário de nova chamada para esses ou outros grupos pelo nascimento.

Combu

Também nesta sexta, Belém vai imunizar moradores da ilha do Combu, que fica a cerca de 15 minutos de barco da capital. Segundo a Sesma, serão mil unidades de vacina distribuídas entre a primeira dose para pessoas de 18 a 59 anos, além da segunda dose para idosos de 70 anos ou mais.

Para este fim de semana, no sábado e no domingo (03 e 04), Belém anunciou a aplicação da segunda dose da Astrazeneca para 1.523 pessoas em situação de rua. As equipes do Consultório na Rua Sesma serão responsáveis pela vacinação.

Pontos de vacinação - nascidos em 1984 e 1985

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto; a pé;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica; a pé;

3. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco; a pé;

4. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural; a pé;

5. Colégio do Carmo. Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha; a pé;

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor; a pé;

7. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá; a pé;

8. Escola Rosalina Cruz, Sen. Lemos, 3430 - Sacramenta; a pé;

9. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia; a pé;

10. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré; a pé;

11. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro; a pé;

12. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso; a pé;

13. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão; a pé;

14. Icoaraci. Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças. Praça Pio XII, nº 148

15. Icoaraci: Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta

Grossa; a pé;

16. Icoaraci: Igreja do Evangelho Quadrangular. Travessa São Roque, 789, Cruzeiro; a pé;

17. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá; a pé;

18. Mosqueiro. Escola Estadual Carananduba. Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51; a pé;

19. Mosqueiro. Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998; a pé;

20. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G); a pé;

21. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358; a pé;

22. UNAMA Parque Shopping. Rodovia Augusto Montenegro, 4300- Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia

23. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287; a pé;

24. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto; a pé;

25. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Guamá). Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá; a pé