Associação aponta que praça do Carmo está danificada pela prática de esportes

A praça do Carmo foi reinaugurada em 26 de novembro do ano passado. Mas já apresenta alguns pequenos danos ao patrimônio de uma área histórica, sobretudo nas escadas. Porém, um dos fatores que tem causado esses danos é a prática de skate e patins, além de outros esportes. E há ainda o uso do piso como estacionamento de motos da Polícia Militar e Guarda Municipal de Belém. A discussão sobre isso envolve o uso de um espaço público e criação de espaços adequados ao esporte e lazer.

Dulce Rosa, presidente da Associação "Cidade Velha, Cidade Viva" (Civviva), levanta as críticas de que o barulho dos skates e patins incomoda. As beiradas das escadas e bordas do anfiteatro estão lascadas e com pequenas rachaduras. Ela reclama que tentou contato com os grupos de praticantes de esportes, mas não teve uma boa receptividade e até sofreu algumas agressões, como o arremesso de uma garrafa contra a janela da casa dela.

"Não dá para conversar. São 11 famílias que vivem na área da praça e a maioria é composta por idosos. À tarde e à noite a movimentação é ainda maior. Aos domingos, é o dia todo. Já fizemos um abaixo-assinado e chamamos a polícia, mas não deu em nada. Ainda assim, até a Polícia Militar e a Guarda Municipal fazem da praça estacionamento de motos. São muitas agressões ao patrimônio histórico que já sofre com o trânsito de veículos pesados", diz Dulce.

Mauro Abelha, presidente da Federação Paraense de Skate (FPSK), afirma que a entidade acompanha esse problema do uso das praças com frequência, como a Santuário e a do Carmo. A do Carmo deve ser avaliada nos próximos dias, sobre a segurança de praticar o esporte lá sem prejuízo ao patrimônio. E uma reunião pode definir também uma programação de sensibilização da população sobre o esporte que é o skate, aproveitando para chamar a atenção que agora é uma modalidade olímpica.

"Precisamos tirar essa visão ruim do esporte e a região Norte é um cenário para formar boas equipes sub 15 e sub 18. Sobre a praça Santuário, a gente entende que pode quebrar mesmo por ser mármore. Quanto ao Carmo, tem um espaço e estrutura que são ótimos para o treino com obstáculos. Podemos adaptar projetos, fazer estruturas desmontáveis e vamos apresentar propostas à nova gestão. Já existia um pessoal que andava lá antes da reforma. Podemos até fazer uma programação, futuramente, para divulgar o skate na praça e ver como melhor usar", diz Abelha.

O novo presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Michel Pinho, disse que esteve na praça do Carmo na última segunda-feira (28). Para ele, o local está em perfeitas condições e os danos causados são mínimos, em estruturas de cimento e tijolo. Quanto à prática de esportes, ressalta que uma praça é um espaço público, que pode ser usado por todas as pessoas e segmentos sociais. Sobre a PM e a GMB, as instituições podem ser contatadas sobre o uso do espaço para motos.

"A praça é para todos e dá sim para coexistir ali o esporte. As crianças jogam bola, tem o pessoal do skate. Esse uso pode sim ser ordenado. Entendemos que a municipalidade pode, e tem interesse nisso, criar espaços para a prática de esportes, de modo que os skatistas sejam abraçados, com as estruturas que precisam", conclui Michel Pinho. Atualmente, os espaços públicos para a prática de skate estão na praça do Marex, na praça Dorothy Stang e em Icoaraci. E precisam de adaptações.