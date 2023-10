Assinantes participam da 15° edição do Café com o Leitor realizada na sede de O Liberal

Nesta terça-feira (31), foi realizada a 15° edição do Café com o Leitor, projeto que reúne assinantes do jornal O Liberal. O encontro foi realizado na sede da empresa e contou com a participação de oito leitores. Os assinantes tiveram uma bate-papo com o gerente do Mercado Leitor, Sérgio Oliveira, e o diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo.

Os leitores convidados foram Selma Grello, Ingrid Brito, Telma Marciel, Simei Nascimento, Antônia Silva, Salomão Guimarães, Silvio Roberto e Wellington Melo. Durante a conversa, foram tiradas dúvidas sobre a produção do jornal impresso e curiosidades sobre as demais editorias que integram a redação. Cada participante deu sua opinião e elogios ao trabalho do Grupo Liberal.

"Receber nossos leitores na redação de O Liberal é uma oportunidade única de estreitar laços, trocar experiências e, acima de tudo, expressar nossa sincera gratidão pelo apoio contínuo que nos inspira a buscar a excelência jornalística. A presença de nossos leitores enriquece nosso trabalho e nos incentiva a continuar a servir nossa sociedade com dedicação, responsabilidade e paixão. Agradecemos a todos que nos ajudam a continuar em nossa jornada", diz Felipe.

VEJA MAIS:

Sérgio ressalta que o objetivo do encontro é dar voz aos assinantes, que são responsáveis pela existência do jornal. "Eles fazem parte da nossa história, através da credibilidade que eles depositam no nosso trabalho e nos nossos conteúdos que a gente desenvolve. Nós formamos, durante a conversa, um conselho feito pelos assinantes em que eles possam sugerir, criticar ou elogiar o nosso trabalho. É de uma grande importância, até porque repassa esse sentimento de pertencimento ao jornal”, diz.

A aposentada Selma Grello, de 89 anos, conta que se sentiu lisonjeada com o convite. "Me sinto feliz por ter sido escolhida dentre tantos clientes que O Liberal tem. Eu, particularmente, só tenho elogios a dar para o trabalho feito pelo jornal, estou satisfeita. O jornal tem leitura objetiva, não usa um vocabulário difícil, que impeça a nossa compreensão do assunto. Por isso, só tenho elogios ao jornal", conta a leitora.

"Damos prioridade para convidar 10 assinantes para participar desta roda de conversa e damos preferência também aos aniversariantes do mês. Nossa iniciativa é mostrar o jornal, como funciona a redação aos assinantes, além de ser uma forma de presenteá-los, mesmo que o presente também seja nosso, do jornal, por conseguir promover este encontro. O nosso objetivo é trazê-los para mais perto e torná-los protagonistas do nosso trabalho", explica Tainá Silva, do Marketing do Mercado Leitor.

O policial militar Wellington Melo, de 54 anos, diz que o convite é uma oportunidade de saber mais sobre os bastidores do jornal. "A ocasião abre a possibilidade para podermos ver como jornal chega até a gente no dia a dia. Eu tinha muita curiosidade de ver como o jornal é produzido, como as notícias são inseridas e até que horas é feito o jornal impresso e tenho que certeza que está é a oportunidade", disse.

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão da jornalista Fabiana Batista)