Assinantes de O Liberal ganham passeio de barco em homenagem ao Dia das Mães

Em celebração ao Dia das Mães, o Grupo Liberal, em parceria com a Valeverde Turismo, realiza no próximo sábado (17) o passeio de barco “Boa Tarde Belém”, uma programação especial e exclusiva para assinantes do Jornal O Liberal. A saída será realizada a partir da Estação das Docas, em Belém.

A ação integra o projeto “Café com o Leitor”, promovido mensalmente pelo jornal. Neste mês de maio, o encontro homenageará 25 mães assinantes com uma tarde de passeio pelas águas da capital paraense, repleta de atrações e surpresas preparadas especialmente para elas.

“Este momento com as nossas assinantes é parte do Projeto 'Café ​com o Leitor', realizado mensalmente e, neste mês de maio, será em homenagem às mães assinantes do jornal”, explicou Sheila Belucio, supervisora de Assinaturas de O Liberal.

De acordo com Sheila, a proposta é oferecer uma experiência única e reforçar o vínculo com o público leitor. “Será um evento ímpar, com um momento exclusivo para as assinantes do jornal, em parceria com a renomada empresa Valeverde Turismo, muito conhecida também pelos seus famosos passeios nas tardes de Belém”, destacou.

Durante o passeio, as homenageadas poderão desfrutar de um buffet especial, além de uma apresentação de dança folclórica e da entrega de brindes. “O objetivo é estreitar o relacionamento com os nossos assinantes, e neste dia tendo as mães como privilegiadas a participarem do passeio. Este é um dos presentes, como parte de vários benefícios que todos os assinantes de O Liberal terão ao longo deste ano. Estamos fechando várias outras parcerias, para que nossos assinantes recebam esses ‘mimos’ durante todas as ações do Jornal O Liberal”, finalizou Sheila.