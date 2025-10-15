Capa Jornal Amazônia
Assembléia Paraense realiza a 1ª edição do Festival Marajoara AP nesta sexta-feira (17)

O evento é de livre acesso aos sócios e sócias de todas as idades

Ayla Ferreira*
fonte

Complexo de eventos da AP (Foto: Assembléia Paraense)

Com uma variedade de atrações culturais e culinárias, a Assembléia Paraense irá realizar, nesta sexta-feira (17), a 1ª edição do Festival Marajoara AP, das 18h à 0h, no Boulevard AP (Sede Campestre). O evento é de livre acesso aos sócios e sócias de todas as idades.

Como parte da programação cultural, o Batuque de Preamar, o Grupo de Tradições Folclóricas “Os Aruãs” e o DJ Ivan Davis irão animar o público presente. Haverá também uma demonstração de luta marajoara.

Já na parte gastronômica, os sócios e sócias poderão apreciar o cardápio de sete restaurantes convidados. Confira a lista:

Tapiocaria sabor Marajoara

Perfil do Instagram: @chefmarajoara

Prato: Arroz de Camarão Marajoara

Descrição do Prato: arroz, camarão, chouriço do Marajó e queijo do Marajó

Chefe: Jorge Chaves.

O Canto do Francês

Perfil do Instagram: @ocantodofrances

Prato: Tartare de Búfalo

Descrição do prato: Tartare de filé mignon de búfalo, com molho pesto e queijos parmesão e do Marajó

Chefe: Rose Barbosa.

Armazém Marajó

Perfil do Instagram: @chef.marajo

Prato: Filé Marajoara

Descrição do prato: medalhão de filé mignon, acompanhado de um cremoso risoto à piamontese marajoara, batatas chips e farofa.

Chefe: Renan da Silva Canuto

Solar do Bola

Perfil do Instagram: @solardobola

Pratos: Frito do Vaqueiro e Caranguejo a Solar

Descrição do prato: Carne de búfalo no cozimento lento a fritar, arroz branco e farofa. Caranguejo refogado, arroz e requeijão de queijo de búfala.

Chefe: Bola (Claudomiro Maués).

Casa do Oleiro Marajó

Perfil do Instagram: @casadooleiromarajo

Pratos: Caldo Marajoara, Caldo de Turu e Caldo de Caranguejo

Descrição do prato: Caldos tipicamente marajoaras, ingredientes de produtores locais, chouriço do Marajó, turu e caranguejo.

Chefe: Selma Dias.

Padrão Brasa Bufalo

Perfil do Instagram: @padrao.supermercado e @brasa_bufalo

Prato: Búfalo Raiz 

Descrição do prato: Uma receita de sabor marcante, o Búfalo Raíz tem tudo para se tornar um clássico entre as entradas da culinária marajoara. Feito com chouriço bubalino e carne de sol marajoara, fritos na manteiga com cebola roxa, acompanhado de farofa com ervas e vinagrete tradicional.

Chefes: Andrea Andrade Araújo e Tainá Silva Moura.

Restaurante: Meu Sossego

Perfil do Instagram: @meusossego_marajo

Prato: Crocreta Marajoara

Descrição do Prato: Bolinhos de Porco, Chouriço do Marajó e Queijo do Marajó

Chefe: Solange Saboia

Convites

Cada sócio(a) proprietário(a) poderá pagar e emitir até dois (2) convites pelo valor de R$150,00 cada, no site e app de forma fácil e prática, a partir do dia 14/10. Portanto, para este dia, só haverá a emissão de convites pagos e não serão descontados da cota mensal do sócio.

É permitido trazer o Copinho do Bem de eventos anteriores ou mesmo copos térmicos próprios. Cervejas, refrigerantes e águas serão servidos em Copinho do Bem de 400ml. Lembramos que o Festival Marajoara é um evento sustentável e, por isso, na área do Boulevard AP, onde ocorrerá o evento, será proibida a circulação.

Serviço

1ª edição do Festival Marajoara AP

Data: 17/10
Hora: 18h às 00h
Local: Boulevard AP (Sede Campestre)

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

 

