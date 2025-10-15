Assembléia Paraense realiza a 1ª edição do Festival Marajoara AP nesta sexta-feira (17)
O evento é de livre acesso aos sócios e sócias de todas as idades
Com uma variedade de atrações culturais e culinárias, a Assembléia Paraense irá realizar, nesta sexta-feira (17), a 1ª edição do Festival Marajoara AP, das 18h à 0h, no Boulevard AP (Sede Campestre). O evento é de livre acesso aos sócios e sócias de todas as idades.
Como parte da programação cultural, o Batuque de Preamar, o Grupo de Tradições Folclóricas “Os Aruãs” e o DJ Ivan Davis irão animar o público presente. Haverá também uma demonstração de luta marajoara.
Já na parte gastronômica, os sócios e sócias poderão apreciar o cardápio de sete restaurantes convidados. Confira a lista:
Tapiocaria sabor Marajoara
Perfil do Instagram: @chefmarajoara
Prato: Arroz de Camarão Marajoara
Descrição do Prato: arroz, camarão, chouriço do Marajó e queijo do Marajó
Chefe: Jorge Chaves.
O Canto do Francês
Perfil do Instagram: @ocantodofrances
Prato: Tartare de Búfalo
Descrição do prato: Tartare de filé mignon de búfalo, com molho pesto e queijos parmesão e do Marajó
Chefe: Rose Barbosa.
Armazém Marajó
Perfil do Instagram: @chef.marajo
Prato: Filé Marajoara
Descrição do prato: medalhão de filé mignon, acompanhado de um cremoso risoto à piamontese marajoara, batatas chips e farofa.
Chefe: Renan da Silva Canuto
Solar do Bola
Perfil do Instagram: @solardobola
Pratos: Frito do Vaqueiro e Caranguejo a Solar
Descrição do prato: Carne de búfalo no cozimento lento a fritar, arroz branco e farofa. Caranguejo refogado, arroz e requeijão de queijo de búfala.
Chefe: Bola (Claudomiro Maués).
Casa do Oleiro Marajó
Perfil do Instagram: @casadooleiromarajo
Pratos: Caldo Marajoara, Caldo de Turu e Caldo de Caranguejo
Descrição do prato: Caldos tipicamente marajoaras, ingredientes de produtores locais, chouriço do Marajó, turu e caranguejo.
Chefe: Selma Dias.
Padrão Brasa Bufalo
Perfil do Instagram: @padrao.supermercado e @brasa_bufalo
Prato: Búfalo Raiz
Descrição do prato: Uma receita de sabor marcante, o Búfalo Raíz tem tudo para se tornar um clássico entre as entradas da culinária marajoara. Feito com chouriço bubalino e carne de sol marajoara, fritos na manteiga com cebola roxa, acompanhado de farofa com ervas e vinagrete tradicional.
Chefes: Andrea Andrade Araújo e Tainá Silva Moura.
Restaurante: Meu Sossego
Perfil do Instagram: @meusossego_marajo
Prato: Crocreta Marajoara
Descrição do Prato: Bolinhos de Porco, Chouriço do Marajó e Queijo do Marajó
Chefe: Solange Saboia
Convites
Cada sócio(a) proprietário(a) poderá pagar e emitir até dois (2) convites pelo valor de R$150,00 cada, no site e app de forma fácil e prática, a partir do dia 14/10. Portanto, para este dia, só haverá a emissão de convites pagos e não serão descontados da cota mensal do sócio.
É permitido trazer o Copinho do Bem de eventos anteriores ou mesmo copos térmicos próprios. Cervejas, refrigerantes e águas serão servidos em Copinho do Bem de 400ml. Lembramos que o Festival Marajoara é um evento sustentável e, por isso, na área do Boulevard AP, onde ocorrerá o evento, será proibida a circulação.
Serviço
1ª edição do Festival Marajoara AP
Data: 17/10
Hora: 18h às 00h
Local: Boulevard AP (Sede Campestre)
*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA