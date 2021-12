Assembléia de Deus terá programação natalina a partir de domingo

Entre os dias 10 e 25 de dezembro ocorre a 24ª edição da tradicional "Cantata de Natal da Assembleia de Deus”. Esse ano o tema da festa é “Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo”. Serão sete sessões do espetáculo “Natal de Belém”. Para ter acesso ao evento é necessário levar um quilo de alimento não perecível. Toda programação será sempre às 17h30 e 19h, no Templo Central da Assembleia de Deus, localizado na avenida Governador José Malcher com a 14 de Março.

Como forma de prevenção contra a covid-19, este ano a programação terá mais horários e dias disponíveis para visitantes. Além disso, será necessário fazer uso de máscara e ainda apresentar a carteira de vacinação, conforme decreto estadual.

As cantadas serão realizadas por grupos de adolescentes, idosos, coral e orquestra. Aproximadamente 600 pessoas participam da produção dos espetáculos, que contam com músicos do Instituto Estadual Carlos Gomes, Exército, Banda da Polícia Militar do Pará e outros.

“Há dois mil anos atrás o Natal de Jesus aconteceu em Belém da Judeia e hoje celebramos em uma outra Belém, nossa Belém do Pará. O significado continua mais vivo do que nunca. A programação natalina busca anunciar a estação de boas notícias e novos começos”, destaca o pastor Philipe Câmara.

Todos os alimentos arrecadados serão convertidos em cestas básicas destinadas a mais de 4 mil famílias atendidas pelo projeto “Missão Contra a Fome”. A meta é arrecadar 4 mil toneladas de alimentos.

