Assembleia de Deus relembra, neste sábado (14), a chegada dos fundadores da Igreja Mãe em Belém

Milhares de pessoas participam, na manhã deste sábado (14), nas ruas do centro de Belém, da reconstituição da chegada dos missionários fundadores da Assembleia de Deus - Igreja Mãe, fato histórico este transcorrido há 114 anos.

Essa celebração, reunindo pessoas em trajes de época, é uma forma de os integrantes da Assembleia de Deus Belém prestarem homenagem aos missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, mas, sobretudo, de enaltecerem a mensagem de amor de Jesus Cristo à Humanidade.

A programação começou às 9h na área da Escadinha do Cáis do Porto, próximo à Estação das Docas, no centro histórico da capital paraense, e deverá reunir até o seu encerramento cerca de 30 mil pessoas. Entre os participantes do evento estão o presidente da Assembleia de Deus, pastor Samuel Câmara, e o deputado federal Raimundo Santos.

"Estar aqui é uma satisfação imensa, todos os anos nós estamos aqui, fazemos parte desse povo que marcha para morar no Céu. São 114 anos, é uma alegria imensa para nós", destaca Débora Veras, pastora da Júlio Cézar III, na Coordenação da Pratinha II, em Val-de-Cans.

O tema da programação comemorativa dos 114 anos da Assembleia de Deus - Igreja Mãe é "Sal da Terra e Luz do Mundo". Como ocorre todos os anos, participantes da reconstituição da chegada dos missionários apresentam-se chegam de navio até o ponto do começo do evento, com trajes de época do Século XX.

A programação especial de aniversário se encerrará no dia 18 próximo, com um culto em ação de graças no Templo Central, às 19h. A Assembleia de Deus – Igreja Mãe mantém atualmente 550 templos só na capital paraense, que congregam cerca de 155 mil fiéis.

Missões

De acordo com levantamento de dados históricos feitos pela coordenação do evento, a história da Assembleia de Deus em Belém começou a partir de uma profecia. No final do século XX, os missionários suecos receberam a ordem em culto de oração de que deveriam pregar o Evangelho no Estado do Pará. Ao pesquisarem em um mapa, descobriram que era em uma área na Amazônia. Sem verba e sem entenderem o idioma português, partiram de Nova York rumo à capital paraense.

Em 19 de novembro de 1910, Gunnar Vingrem e Daniel Berg desembarcaram de Belém. Eles foram acolhidos pelo casal Henrique e Celina Albuquerque, que cederam a casa para a realização das primeiras reuniões pentecostais. Depois de muitos encontros, no dia 18 de junho de 1911, os missionários fundaram em Belém a Missão da Fé Apostólica, que sete anos depois foi registrada como Assembleia de Deus.

A Igreja fundada em Belém se expandiu pelos estados brasileiros e no exterior, sendo a maior Igreja Pentecostal no mundo. Em 114 anos de história, a Assembleia de Deus já alcançou mais de sete milhões de membros em 180 países e territórios. Trata-se de uma Igreja missionária, descentralizada e com forte atuação na América do Sul, África e Ásia e em outros países.

Além de missões internacionais, a Igreja presta serviços às comunidades de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social da Região Metropolitana de Belém e ribeirinhas. Frentes de trabalho são desenvolvidas pela denominação religiosa, como: Missão de Construção e Reformas de Casas, que providencia a construção e reforma de casas para famílias em condições de vulnerabilidade econômica e social;

Missão Contra a Fome, que atua na distribuição diária de alimentos, por meio de cestas básicas.

Outras frentes de atuação envolvem: a Missão Mais Puro Leite, para salvar a vida de bebês prematuros com a coleta de leite materno, em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Santa Casa de Misericórdia do Pará; Missão Saúde, que disponibiliza serviços médicos gratuitos à comunidade; Missão Primeiríssima Infância, no apoio a crianças de até três anos de idade; e Assistência aos Imigrantes Venezuelanos - atendimento em uma Casa de Passagem.

No Marajó

Como parte da programação, os municípios de Melgaço e Portel, no Arquipélago do Marajó, irão receber uma ação entre os dias 19 a 22 de junho, com a participação de diversos profissionais. Serão prestados serviços à comunidade por intermédio de médicos, enfermeiros, dentistas, professores e assistentes sociais.

Além disso, também será possível participar de atendimento jurídico e cursos profissionalizantes, entrega de medicamentos, roupas e itens de higiene, entre outros serviços. Cerca de 1.000 voluntários estarão nos municípios para auxiliar no combate à pobreza extrema do local, que registra o pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país.

Confira a programação completa de 114 anos da Assembleia de Deus:



Sábado, 14/6 - Reconstituição da chegada dos missionários – Escadinha do Porto de Belém

Segunda-feira, 16/6 - Sessão Solene da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa)

Terça-feira. 17/6, às 10h – Sessão Solene com entrega da Medalha Daniel Berg e Gunnar Vingren ao pastor Firmino Gouveia – Câmara dos Deputados, Brasília-DF

Quarta-feira, 18/6, às 19h – Culto em Ação de Graças – Templo Central, Belém

Quinta-feira, 19/6 a 22/6 – Impacto Humanitário no Marajó – Melgaço e Portel