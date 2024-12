Assembleia de Deus realiza Cantata de Natal em Belém; veja a programação

Nos dias 24 e 25 de dezembro, a Assembleia de Deus de Belém realiza a 27ª edição do Natal de Belém, no Templo Central, na Avenida Governador José Malcher, bairro de Nazaré, em Belém. Com o tema “Jesus, a Luz do Mundo”, as apresentações terão os seguintes horários: às 17h30 e às 19h. A entrada é gratuita, mas quem quiser trocar o ingresso para as apresentações é um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo.

“Queremos que essa celebração seja mais do que um espetáculo. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas sintam em seus corações a verdadeira essência do Natal: amor, fraternidade e alegria. Que, independentemente de sua religião, todos possam se conectar com a mensagem de esperança que o nascimento de Jesus traz para todos nós”, destaca o pastor Philipe Câmara, coordenador geral do espetáculo.

Ensaio geral

O ensaio geral da Cantata de Natal será na quinta-feira, 19/12, das 19h às 21h, no Templo Central da Assembleia de Deus. As doações dos alimentos e brinquedos também podem ser feitas na sede da Assembleia de Deus.

Para garantir que o espetáculo seja emocionante, os mais de 600 voluntárias e voluntários farão os últimos ajustes no ensaio geral. “Vamos ter 120 coristas e 90 músicos. O ensaio é o momento para afinar luz, som, cantos, encenações, tudo para que o público se emocione e viva junto com a gente a alegria de celebrar o nascimento de Jesus”, afirma o regente da Cantata de Natal, Marcos Matos.



Confira a programação:

Dia 24 - Terça-feira – Cantata de Natal

Horários: 17h30 e 19h

Local: Templo Central da Assembleia de Deus

Dia 25 - Quarta-feira – Cantata de Natal

Horários: 17h30 e 19h

Local: Templo Central da Assembleia de Deus.



(Lucas Quirino, Estagiário sob a supervisão de João Thiago Dias, Coordenador do Núcleo de Atualidade)