Assembleia de Deus comemora aniversário com a escrita e a leitura da Bíblia em minutos

Em comemoração aos 111 anos de fundação da igreja Assembleia de Deus, em Belém, cuja data histórica é o dia 10 de junho, o templo central, na avenida Governador José Malcher, na capital paraense, abriu a programação, neste domingo (5), com o momento da bíblia manuscrita dos 111 anos.

O pastor Philipe João Câmara explicou que o tema das comemorações de aniversário é ''Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo''. Uma das maneiras que a igreja escolheu para reverenciar a Palavra, foi justamente através da cópia manuscrita do livro sagrado.

Escrita e leitura simultâneas

"A bíblia tem 31 mil, 104 versículos. São 31 mil e 104 pessoas escrevendo e lendo. Cada pessoa recebe uma folha com um versículo e nós nos reunimos em toda Belém, e, simultaneamente, em 540 lugares, a gente copia em cinco minutos, porque cada um copia o seu versículo, e a gente lê em menos de um minuto a bíblia toda. Eu leio um, você lê outro, é aquela barulheira", contou o pastor, recordando a ação que aconteceu no templo na manhã deste domingo.

Guinesse Records

Philipe Câmara disse, inclusive, que a igreja acionou a equipe do Guinness World Records, edição que publica recordes reconhecidos internacionalmente para registrar o feito, mas a equipe argumentou que não teria como aferir a ação.

"Nós convidamos o Guiness para registrar isso e o Guiness disse 'a gente atesta que é a maior bíblia que se tem notícia, mas nós não temos metodologia para aferir 540 lugares'', contou o pastor .

Sobre a extensa programação comemorativa pela fundação de 111 anos, Câmara informou que as comemorações seguem até o dia 21 de junho, com ações sociais, um casamento comunitário de 511 casas no próximo sábado (11), e a grande ação, chamada de Impacto Humanitário em Melgaço, no Marajó.

Marajó e reconstituição da chegada dos pioneiros

"O casamento comunitário será para 511 casais. A igreja doa cerimônia, documentação, festa, celebração, recepção no templo central. Para o Marajó, em Melgaço, município com o menor IDH do Brasil, vamos levar médicos, visitar as casas, distribuir cestas básicas, entregar cinco casas e três templos", contou o religioso. "E, no dia 17, teremos a presença do presidente da República com a gente", acrescentou ele.

No dia 18, a comunidade viverá novamente um dia dedicado à reconstituição do trabalho dos pioneiros, em uma atividade que há 10 anos, ganha às ruas de Belém, recordando a chegada dos missionários fundantes da igreja na capital paraense.

"A expectativa é reunir cerca de 40 mil pessoas, na Escadinha do Cais do Porto, passando pela Presidente Vargas até o banquinho da Praça da República. É um ato externo de lembrar a história, transferir para futuras gerações e orar pela cidade", afirmou.

Philipe Câmara ressaltou que só em Belém existem 540 templos da igreja Assembleia de Deus. "A igreja nasceu aqui em Belém. Todos os templos criados no país saíram de missionários aqui deste templo onde nós estamos", afirmou ele na noite deste domingo (5), no templo central, na avenida Governador José Malcher, onde acontecia um culto ordinário da comunidade.

"Então, hoje à noite nós estamos aqui e em outros 540 lugares da cidade, a igreja celebra e agradece", concluiu o pastor.