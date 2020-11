Assaltantes se entregam após fazerem reféns no bairro da Campina, em Belém

Três assaltantes foram presos na tarde desta quarta-feira (11) após uma fuga que resultou em duas casas invadidas durante a ação criminosa que ocorreu na rua Veiga Cabral entre as travessas São Pedro e Padre Eutíquio, no bairro da Campina, em Belém. O trio formado por Edilson Chaves Silva, de 19 anos, Ricardo Miranda Rafael, de 29 anos e Alessandro Sousa da Silva, de 19 anos, se entregou cerca de uma hora após uma série de assaltos, que conseguiram realizar com apenas um simulacro de arma de fogo 24/7, modelo de uso exclusivo das forças armadas.

De acordo com a tenente Ellen, do 2º Batalhão da Polícia Militar, o acionamento do Centro Integrado de Operações (CIOp) para a ocorrência foi realizado por volta das 15h30 e a situação foi resolvida por volta das 16h30, após negociação conduzida pelo sargento Edinei. Gerente de crise e comandante do 2º BPM, o tenente-coronel Siqueira explica a hipótese é de que eles teriam realizado outros assaltos anteriormente. "A negociação durou cerca de uma hora. Tinham três indivíduos. O mais novo era o mais intransigente. Os outros dois queriam se entregar, mas o terceiro que era o líder do grupo, falava mais alto e determinava, não queria. O sargento Edinei conseguiu ganhar a confiança dele e a negociação chegou a um comum-acordo", detalha.

O trio se entregou após negociação com a Polícia Militar (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

De acordo com uma vítima dos assaltantes, que preferiu não ser identificada, a casa dela foi a penúltima a ser invadida pelos criminosos, que roubaram jóias e uma quantia em dinheiro de R$2 mil. Entretanto, o sistema de segurança da residência foi responsável por acionar a Polícia Militar, que chegou 20 minutos depois no local. Com a chegada dos policiais, os três assaltantes fugiram para a casa ao lado, onde fizeram um refém. A informação de que uma casa de massagem nas redondezas chegou a ser levantada, mas não foi confirmada pelos policiais militares. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Após as negociações, o trio se entregou à Polícia e foi conduzido até a Seccional do Comércio, onde prestaram depoimento. Eles estão à disposição da Justiça.