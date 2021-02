Assaltante é preso após fazer família refém no bairro do Guamá

Uma família foi feita refém por um criminoso e viveu momentos de terror sob a mira de uma metralhadora caseira na noite desta terça-feira, 23, no bairro do Guamá, em Belém. O crime aconteceu por volta de 20h30 na travessa 14 de Março, nas proximidades da passagem Paulo Cícero, no bairro do Guamá, e assustou os moradores da localidade.



O assaltante estava em fuga e já vinha sendo perseguido por policiais militares após ter tentado roubar um transeunte na localidade. O assalto foi fustrado e o criminoso, desesperado, empreendeu fuga a pé por diversas vias do bairro até encontrar novas vítimas.



O comerciante Daniel Lira, de 73 anos, contou que estava atendendo um cliente em sua pequena mercearia, anexa à residência, quando foi surpreendido e abordado pelo criminoso. De acordo com o idoso, o assaltante o agarrou pelo pescoço violentamente e apontou uma arma de fogo em sua direção dizendo "refém, refém". Em seguida, arrastou a vítima para o interior da casa, com a arma na cabeça do comerciante. Lá estavam também esposa do idosos e mais duas familiares, todas senhoras de idade que foram feitas reféns alternadamente.



Após alguns minutos, os PM's do 20º Batalhão (20º BPM), que já estavam no encalço do assaltante, chegaram na residência onde estava acontecendo o assalto com refém e iniciaram as negociações de rendição das vítimas e prisão do criminoso. Nos aposentos da casa, o assaltante, nervoso, trocava as vítimas e continuava as ameaças. Ele exigia a presença da imprensa, familiares e colete à prova de balas.



Apór várias tentativas, o criminoso liberou inicialmente o comerciante e em seguida a esposa dele e as outras duas senhoras e finalmente se rendeu à polícia.

Libertada e assustada, a família Lira se reuniu na residência para agradecer por não ter sofrido nada mais grave. "Moro aqui há mais de 50 anos e nunca tinha passado por nada assim. Ninguém nunca tinha mexido comigo, foi a primeira vez. Foi uma coisa horrível, momentos de muito medo mesmo, um pesadelo. Mas graças a Deus não aconteceu nada mais sério e nós saímos todos bem e vivos", refletiu o comerciante.

O assaltante foi levado para a Seccional Urbana de São Brás e preso em flagrante. No local ele foi identificado como Breno dos Santos Rodrigues, de 28 anos. Com ele os policiais apreenderam uma metralhadora de fabricação caseira. Breno será encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).