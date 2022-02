Asfaltamento: mais de 50 vias serão trabalhadas em 2022 em Belém, anuncia Sesan

A secretária municipal de Saneamento, Ivanise Gasparim, anunciou nesta sexta-feira (4) que mais de 50 vias públicas de Belém já estão previstas para receber recapeamento asfáltico ao longo deste ano. Em 2021, foram 70 vias trabalhadas nesse sentido pela gestão municipal.

Prefeitura pretende asfaltar mais de 50 vias na capital paraense (Foto: João Gomes / Comus PMB)

Ainda nesta sexta, a titular da Sesan postou nas redes sociais um vídeo da entrega do recapeamento asfáltico da travessa Curuzu, entre Pedro Miranda e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, viabilizado a partir de emenda do vereador Amaury da APPD. Como frisou a titular da Sesan, não se trata de serviço de tapa-buraco, mas de recapeamento asfáltico.

Plano

A programação de asfaltamento de vias em 2022 abrange, além das 50 ruas definidas mediante emendas de vereadores, outros pontos da cidade a partir de investimentos e parte do novo orçamento do órgão. Vias principais e nos bairros da periferia de Belém passarão por esse tipo de serviço, mediante acompanhamento da secretária da Sesan e do próprio prefeito Edmilson Rodrigues.

Em 2021, 70 vias foram trabalhadas. Em 2022, pelo menos 50 já estão programadas (Foto: João Gomes / Comus PMB)

“Neste ano, vamos recapear muito mais vias, e em breve o prefeito vai anunciar essas ruas, como parte do Plano de Asfaltamento de Belém”, afirmou a secretária Ivanise Gasparim.