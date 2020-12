Às vésperas do Natal, cântico de Maria é citado em novena realizada em O Liberal

Às vésperas do Natal, na tarde desta terça-feira (22), o Evangelho do dia (Lc 1,46-56), que fala sobre o “Magnificat”, título latino dado ao “Cântico de Maria”, foi citado na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, realizada semanalmente, às 15h, no hall social do jornal O Liberal, no bairro do Marco, em Belém. O momento de oração foi celebrado, mais uma vez, pelo padre Wiremberg José, vigário paroquial da Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, da Cidade Nova, em Ananindeua.



O cântico citado foi proclamada na visitação da Virgem Mãe de Deus à prima Isabel, confirmando o seu conhecimento da Palavra de Deus. "Por conta da proximidade do Natal, falei do Evangelho do dia. É de Maria, da alma. Maria se alegra ao receber o Salvador. Ou seja, Maria que acolhe o projeto de salvação, aceita ser a mãe de Deus e gera Cristo para a humanidade", comentou o padre.



À reportagem, o sacerdote destacou que as novenas nas dependências do O Liberal representam uma excelente novidade. "Tem sido uma experiência boa porque é diferente. Algo que ainda não tinha. Que se leva as pessoas à oração. A gente vê que elas estão ali realmente com intenção de viver esse momento de oração. Com participação de colaboradores do jornal e pessoas do bairro".



Padre Wiremberg também aproveitou para mandar uma mensagem de Natal para os leitores e internautas que acompanham os veículos de comunicação do Grupo Liberal. "Apesar de todas as escuridões que a vida nos apresenta, mesmo em tempo de pandemia, a luz de Cristo tem que brilhar diante da escuridão", destacou. Na próxima terça-feira (29), será realizada a última novena de 2020, mas a programação seguirá em 2021, sempre aberta ao público.



Serviço:

Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Toda terça-feira, às 15h

Hall Social do jornal O Liberal, na avenida Rômulo Maiorana, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco, em Belém