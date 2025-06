Às margens da baía do Guajará, Complexo do Ver-o-Rio é opção romântica para o Dia dos Namorados

O Complexo Ver-o-Rio, às margens da baía do Guajará, em Belém, é um refúgio e ponto de lazer para muitos belenenses. E é um espaço bem romântico para vários casais. Localizado no bairro do Umarizal, o espaço — um dos principais cartões-postais da capital paraense — recebe grande movimentação de jovens, adultos, além de famílias com crianças e casais, especialmente às vésperas do Dia dos Namorados, comemorado no próximo 12 de junho.

Enquanto crianças se divertiam nos balanços, algumas pessoas aproveitavam para pescar ao longo da orla. As barraquinhas de café, lanches e do tradicional guaraná da Amazônia também atraíam quem passava por ali. Na beira da chamada “prainha do Ver-o-Rio”, adolescentes curtiam a tarde jogando futebol. A tarde sem chuvas e ensolarada favoreceu o fluxo de visitantes no local.

Pôr do sol atrai visitantes ao local (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

O momento foi oportuno para a educadora física Crislayne Santos, 26, e para o empresário Breno Silva, 30, que, após finalizarem uma sessão de fotos às margens da baía, aproveitaram o final da tarde para passear no ponto turístico. “A gente geralmente vem a esses espaços típicos de Belém, para passear, pegar um vento, tomar uma água de coco, ver o pôr do sol. Especialmente nesta tarde, viemos para ajudar uns amigos. Viemos ser modelos para uma ação do estúdio de fotos deles”, comenta Breno.

Casal participou de sessão de fotos e aproveitou para passear (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

“Depois, aproveitamos para passear. Com a chegada do Dia dos Namorados, também lembramos do nosso início, da época em que estávamos nos conhecendo. Além do Ver-o-Rio, também sempre vamos à Estação das Docas, no Portal da Amazônia. É nostálgico”, completa Breno. Para Crislayne, esses momentos também são especiais para criar memórias ao lado do namorado: “Foi maravilhoso ver o pôr do sol. A gente vê também que está bem diferente desde a última vez que vim aqui”.

Momento em família

Para a dona de casa Regina Oliveira, de 50 anos, o Ver-o-Rio foi a escolha ideal para sair da rotina e aproveitar um momento em família. Acompanhada da netinha Louise, de 4 anos, que brincava no balanço do parquinho, ela aproveitou o fim da tarde para relaxar. “Sempre costumo vir ao Ver-o-Rio. Desde quando as minhas duas filhas eram pequenas. Agora, já trago a neta. Dá para ver o pôr do sol, tirar umas fotos”.

Diversão em famílias: vó e neta se divertem no complexo turístico (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

Regina ainda relata que a tarde sem chuva contribuiu para que o passeio fosse ainda mais tranquilo. Além da neta, ela curtiu o momento junto das filhas e do esposo. “A gente está no corre-corre todos os dias e é bom espairecer um pouco”, comenta. “Moramos por perto e é um local bom para passear. A Louise gosta de brincar no balanço, ir no patinho [pedalinho], olhar para o mar”, completa.

Ver-o-Rio Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal

Local também atrai atletas

Além das famílias que passeavam na orla, as águas da baía do Guajará também foram opção para a prática de stand up paddle. Acompanhada de duas amigas, a profissional da área de logística Leila Solón, de 42 anos, escolheu o complexo para se exercitar no esporte após o trabalho. “A prainha do Ver-o-Rio é o nosso point de remada. No centro, só tem o Ver-o-Rio como opção [para praticar a remada]. Como eu e minha amiga saímos cedo do trabalho, a gente marcou, veio remar e assistir ao pôr do sol”, relata.

Proximidade do Ver-o-Rio com a baía do Guajará atrai praticantes de remada (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

O encontro do grupo de amigas no local já é frequente, como pontua Leila: “Geralmente, até pela manhã, tem prática de stand up paddle, tem canoa havaiana, remo olímpico, caiaque — todo mundo desce aqui”. “Para a gente, que é atleta e gosta de estar em contato com a natureza, sempre que pode, saímos correndo do trabalho, pegamos a prancha e corremos para remar. Durante a semana, treinamos no Ver-o-Rio e vamos remar em outros lugares também”, acrescenta.

E ainda, o encanto pela calmaria e pela paisagem do Ver-o-Rio fez com que Leila se mudasse para as proximidades do ponto de lazer. “Me mudei pra cá justamente para ficar mais perto do rio. Quando vejo que o tempo está bom e propício para remar, pego a minha prancha e venho”, comenta ela, que também realiza aulas de stand up paddle.

O espaço

Com mais de 5.000² metro, o Ver-o-Rio é um complexo turístico e de lazer localizado na avenida Marechal Hermes. É um dos principais cartões-postais da capital paraense, conhecido por sua orla com vista para o rio, abrigando o Memorial dos Povos Indígenas e o Memorial dos Povos Negros e conta com intervenções artísticas — considerado um museu a céu aberto com uma ação do Museu de Arte Urbana de Belém (Maub).