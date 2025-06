Trump diz que Musk pode enfrentar 'consequências sérias' se financiar democratas

O presidente do Estado Unidos, Donald Trump disse, neste sábado (7), que o bilionário Elon Musk enfrentará 'consequências muito sérias' caso financie candidatos do Partido Democrata, para que concorram contra os republicanos que votam a favor do projeto de lei orçamentário de Trump.

Na entrevista por telefone, Trump se recusou a dizer quais seriam essas consequências e acrescentou que não havia discutido se investigaria Musk.

Questionado se achava que seu relacionamento com o CEO da Tesla e da SpaceX havia terminado, Trump respondeu: "Eu suponho que sim."

Há pouco tempo, fortes aliados, Trump e Musk travam agora uma briga nos últimos dias. O embate começou após o bilionário criticar, nas rede sociais, um projeto de lei orçamentária que o presidente norte-americano tenta aprovar no Congresso dos EUA.

Até então, a postura assumida por Trump é de não querer conversar com Musk, apesar de esforços das equipes de ambos para que eles façam as pazes. Musk deixou o governo Trump no dia 30 de maio, após quatro meses no Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), focado em cortar gastos da máquina estatal dos EUA. Ele também tinha o cargo de conselheiro especial do presidente.