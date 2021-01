Árvore tomba no Museu Emílio Goeldi e danifica prédio histórico

A árvore mais antiga do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) tombou na manhã da última sexta-feira (01) e atingiu o prédio histórico da Rocinha, pavilhão expositivo nobre de 1879. A situação foi confirmada pela assessoria do espaço, que classificou a situaçaõ como "uma grave ocorrência". Como não havia funcionários no local, ninguém foi atingido.

"Pela manhã, uma longa ramificação se partiu do Guajará, árvore de 42 metros, espécime-tipo e o mais antigo ser vivo da coleção do Parque Zoobotânico, e tombou sobre o prédio histórico da Rocinha, pavilhão expositivo nobre datado de 1879", informou a comunicação do MPEG em suas redes sociais. O impacto, segundo a publicação, provocou danos à estrutura do prédio histórico, "único exemplar característico das casas rurais típicas do século XIX de Belém aberto à visitação pública". Janelas, tesouras e laje foram afetados, assim como o mobiliário expositivo. As demais espécies animais e vegetais não foram atingidas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) já estiveram no local para tomar as medidas protetivas emergenciais e avaliar, preliminarmente, os danos causados.

De acordo com a assessoria, "a direção do Museu Goeldi empreenderá todos os esforços junto às autoridades federais, estaduais e municipais para garantir a restauração do prédio tão caro à história da ciência, da instituição e de Belém".