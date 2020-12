Árvore dos Sonhos realizará o desejo de mais de 350 crianças carentes de Belém

O clima do Natal, que desperta os sentimentos de empatia e solidariedade, já está presente em um shopping no bairro do Umarizal, em Belém. Trata-se da iniciativa Árvore dos Sonhos. Com o Projeto, clientes doarão presentes e realizarão o desejo de mais de 350 crianças carentes, atendidas por Centros Comunitários, em Belém.

A campanha é desenvolvida desde 2010 no empreendimento e faz parte do cronograma de atividades programadas para esta época.

"O Natal é um momento em que muitas pessoas se solidarizam e se engajam para ajudar o próximo. Assim, pensamos em externar isso e receber o desejo dessas crianças. O nosso objetivo é sempre ampliar essa corrente do bem", afirma a gerente de marketing do Boulevard, Cristina Oliveira.

Saiba como participar

Para doar, até o dia 20 de dezembro, os clientes poderão pegar um dos cartões disponíveis na Árvore, disponível no lounge do 3º piso do Boulevard. Dentro deles, está o nome e a idade de cada criança para que o presente seja comprado a partir dessas indicações.

Os padrinhos devem deixar os presentes no Espaço cliente, localizado no 2º piso. Os recebidos serão entregues às crianças antes do Natal.

Árvore dos sonhos (Divulgação)

Serviço:

Projeto Árvore dos Sonhos do Boulevard Shopping, das 10h às 22h, até dia 20 de dezembro.

Local: Boulevard Shopping, localizado na avenida Visconde de Souza Franco, nº 776. Piso 3.