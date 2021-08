Árvore do Bosque Rodrigues Alves cai e ocupa metade da pista na Lomas

Uma árvore de porte médio localizada no Bosque Rodrigues Alves caiu sobre a pista na noite desta terça-feira (10), na travessa Lomas Valentinas entre as avenidas Almirante Barroso e Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. Não há relatos de feridos.

A árvore caiu sobre os muros do bosque e está ocupando metade da pista. Os veículos que passam pelo local precisam fazer o desvio pela faixa da direita. Até às 20h50, não havia nenhum agente de trânsito no local para fazer a orientação do fluxo de veículos.

Também não havia nenhuma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) para iniciar os trabalhos de retirada do vegetal. Não há relatos de feridos nem de veículos que tenham sido atingidos no momento da queda.