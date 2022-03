Árvore de grande porte cai na estrada da Ceasa durante a chuva desta segunda

Uma árvore de grande porte caiu no meio da estrada da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, durante a chuva da tarde desta segunda-feira (28). Ninguém ficou ferido.

Por conta do incidente, a rede de energia elétrica foi afetada. O serviço precisou ser restabelecido pela concessionária de energia. Além disso, uma longa fila de carros e caminhões que levam hortigranjeiros para a Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa/PA) se formou, deixando o trânsito complicado nos dois sentidos da via.

Na tentativa de liberar a estrada, motoristas se uniram e começaram a cortar pedaços da árvore para, então, desobstruir o local e liberar a passagem. Em seguida, homens do Corpo de Bombeiros foram acionados e deram início aos trabalhos para remover o vegetal por completo do meio da estrada.

Segundo o sargento Laércio, do Corpo de Bombeiros, o trabalhou demorou aproximadamente 1h30. Ele explicou que, a partir de agora, o destino dos pedaços da árvore é de responsabilidade da Prefeitura de Belém.