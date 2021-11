Árvore cai sobre fiação elétrica na avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco

Parte de uma árvore do tipo castanheira desabou, no início da noite desta quarta-feira (3), no cruzamento da travessa Barão do Triunfo com a avenida Rômulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém.

Moradores do perímetro acreditam que o incidente aconteceu devido aos fortes ventos da chuva que caiu sobre a capital no dia de hoje.

O Corpo de Bombeiros trabalha no local, juntamente com profissionais da Equatorial Energia, para remover os pedaços da árvore que caíram sobre a fiação elétrica, causando riscos.