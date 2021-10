Árvore cai no Bosque Rodrigues Alves e interdita parte da avenida Almirante Barroso

Uma árvore de grande porte do Bosque Rodrigues Alves caiu na Avenida Amirante Barroso, na tarde deste domingo (17). A queda ocorreu por volta das 15h30, durante a chuva que atingiu a capital. Não houve feridos. Uma faixa da via ficou interditada e parte do muro do parque zoobotânico foi destruído.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) confirmou a queda da árvore e informou que as equipes do órgão têm atuado constantemente na manutenção das áreas verdes de Belém. O diagnóstico da causa do acidente ainda está sendo realizado.

(Hygor Lisboa / Especial para O Liberal)

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar trabalham para a retirada do vegetal da via. Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidae Urbana (Semob) também foram acionados para organizar o tráfego. Funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) estão sendo esperados no local para averiguar as causas do acidente.

O inspetor Castro, da Guarda Municipal de Belém, disse que o vegetal que caiu tinha aproximadamente 6 a 7 metros de altura e ficava localizado próximo ao muro. "Se ela (árvore) não tivesse caído em diagonal, com certeza ela teria atravessado para o outro lado da pista", contou. A ávore chegou a ocupar a calçada e duas do total de três faixas da avenida, no sentido de entrada de Belém.

"Rápido chegamos e providenciamos o isolamento tanto da área em que os Bombeiros estão fazendo a retirada do material, quanto do trânsito através da Semob", acrescentou o inspetor.

As situações de árvores em risco de queda ou com necessidade de poda podem ser comunicadas à Semma por meio do telefone (91) 98496-9040 ou do e-mail poda@semma.pmb.pa.gov.br.

Acompanhe para mais informações.