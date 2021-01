Árvore cai em via de Icoaraci e causa transtorno no trânsito

Uma árvore caiu, na manhã desta quarta-feira (6), na Rua Manoel Barata, entre as travessas Pimenta Bueno e do Cruzeiro, em Icoaraci, distrito de Belém, causando transtornos no trânsito. O congestionamento começa na Travessa Itaboraí, segundo o aplicativo Waze. Uma equipe do Corpo de Bombeiros já está no local para tentar liberar o trecho.

Mais informações em instantes.