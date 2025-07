Árvore cai e derruba poste de energia elétrica na avenida Perimetral, em Belém

Uma árvore de grande porte caiu no início da noite desta quarta-feira (2) na avenida Perimetral, em Belém, entre a travessa Barão do Triunfo e a passagem Acácia. Com o impacto, um poste de energia elétrica foi atingido, partiu-se ao meio e deixou a fiação exposta sobre a pista.

Os galhos da árvore bloquearam metade da via no sentido Universidade Federal do Pará (UFPA) – avenida João Paulo II. Até o momento, não há registro de feridos.

Segundo informações iniciais de testemunhas, a espécie da árvore ainda não foi identificada oficialmente. O vegetal teria caído por causas naturais. Com a queda, além da rede elétrica, cabos de internet também foram danificados. Funcionários de uma empresa de telecomunicações informaram que foram acionados por volta de 18h40 para atender a ocorrência, pois os fios de internet foram rompidos.

Ainda de acordo com testemunhas, a queda da árvore ocorreu durante a forte chuva que atingiu Belém nesta quarta-feira (2). A reportagem do Grupo Liberal esteve no local e, até por volta das 20h, nenhuma equipe do Corpo de Bombeiros ou da concessionária de energia estiveram no local para dar início aos trabalhos de remoção da árvore e do poste de energia elétrica.