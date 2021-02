Árvore cai durante a madrugada e deixa avenida Serzedelo Corrêa sem luz

Uma árvore de grande porte caiu na madrugada deste sábado (27) na avenida Serzedelo Corrêa, entre a travessa Braz de Aguiar e Gentil Bittencourt, no bairro Batista Campos, em Belém. De acordo com informações da prefeitura, o ocorrido foi às 1h e profissionais já foram mobilizados para a remoção do vegetal. A retirada, entretanto, só começou a ocorrer às 8h, pois, segundo a prefeitura, era necessáaria o desligamento da energia elétrica na área, o que foi solicitado à Equatorial Energia e atendido pelo manhã.

Avenida Serzedelo Corrêa sem luz (Redes sociais)

"Trata-se de um oitizeiro, que teve a raiz abalada por causa de escavação realizada muito próximo do vegetal para fazer reparos na rede de água da cidade, o que acabou por abalar a sustentação da árvore, que não apresentava riscos de queda, anteriormente", informou a administração da cidade por meio de nota.

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), vistorias permanentes são realizadas nas árvores com atenção especial as de grande porte. O trabalho, ainda segundo a secretaria, foi intensificado neste período de chuvas com a "Operação Inverno".

TRÂNSITO

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SeMOB) também foi acionada para desviar o trânsito na área, pois a remoção requer equipamentos de grande porte devido ao tamanho do vegetal. Os agentes da SeMOB estão trabalhando no local desde a madrugada. Os motoristas devem evitar a região, que está livre apenas para moradores.

Para quem vem para a Serzedelo pela Rua Gama Abreu ou pela Avenida Presidente Vargas, a SeMOB implantou um desvio pela avenida Nazaré, Travessa Dr. Moraes e Avenida Conselheiro Furtado, a destino.

Quem vem pela Avenida Brás de Aguiar desviar na Travessa Dr. Moraes e seguir destino pra Avenida Conselheiro Furtado para poder acessar novamente a Avenida Serzedelo Correa.

A Avenida Serzedelo Corrêa entre Brás de Aguiar e gentil deverá permanecer fechada nesta manhã de sábado, até que os trabalhos de remoção sejam concluídos.