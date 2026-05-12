Árvore cai ao lado da estação do BRT de São Brás e bloqueia passagem de ônibus em Belém

Uma árvore caiu ao lado da estação do BRT de São Brás, em Belém, na manhã desta terça-feira (12). O tombamento do vegetal, que está na Praça da Leitura, próximo a entrada do terminal de embarque e desembarque, causa transtornos para a circulação dos ônibus no local.

Com os galhos espalhados pela via, os coletivos passaram a enfrentar dificuldades para acessar a plataforma pelo lado esquerdo, prejudicando também os passageiros. A situação gerou lentidão e movimentação intensa na área durante o início da manhã.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os galhos da árvore bloqueando parte da entrada utilizada pelos ônibus do sistema BRT. Segundo informações preliminares, a árvore teria se partido de forma natural. Até o momento, não há informações sobre feridos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Prefeitura de Belém, Bombeiros e Setransbel, e aguarda o retorno.