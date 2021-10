Arrastão do Pavulagem do Círio será realizado em teatro de Belém; saiba mais

Ainda com cuidados necessários contra a covid-19, o tradicional Arrastão do Pavulagem, que acontece sempre após a Romaria Fluvial, este ano será realizado na próxima sexta-feira (15), a partir das 20h, no teatro Margarida Schivasappa, com limitação de público.

Segundo uma das organizadoras do Arraial do Pavulagem, Laís Azevedo, "este ano decidimos fazer no teatro para controlar nosso público e fazer uma festa segura para todos. Mas estamos preparando grandes surpresas", afirma.

A edição in concert deste ano contará ainda com o Batalhão da Estrela. Os ingressos podem ser adquiridos através da lojinha virtual do Arraial do Pavulagem pelo instagram (@lojinhapavulagem) ou pelo whatsapp (91) 998604-0117. Para receber o ingresso é preciso adquirir algum produto da loja. No dia do evento, será cobrada a carteira de vacinação com as duas doses em dia.