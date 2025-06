Arraial Junino do Pão de Santo Antônio mobiliza grande público na Estação das Docas

O Arraial Junino da Associação Pão de Santo Antônio, (instituição de longa permanência para idosos), levou grande público à Estação das Docas, neste domingo (29), em Belém. O evento começou por volta das 16h e seguiu até 22h, embalado por apresentações musicais de Renan Andrade; das duplas Ivana e Cássio e do Fale Brasil, numa festa animada e colorida, com as pessoas trajando típicas de São João.

A iniciativa contou com o apoio do Grupo Liberal e da Associação Pará 2000, entre outras entidades, e apresentou um cardápio de comidas paraenses, do tacacá à maniçoba. "É tradicional, uma festa para todas as idades”, disse a diretora-presidente do Pão de Santo Antônio, Socorro Morgado, destacando o êxito do arraial.

Em Belém, o Arraial Junino do Pão de Santo Antônio

“Somos uma entidade quase centenária (95 anos), e essa festa junina acontece há décadas, mas era mais modesta dentro das nossas dependências, (no bairro do Guamá), há três anos decidimos ampliá-la e trouxemos para a Estação das Docas, para que as pessoas pudessem participar e contribuir com o Pão de Santo Antônio. A cada ano, a festa é um sucesso aqui”, disse Socorro Morgado.

Pão de Santo Antônio promove rotina social e ativa para os idosos

Terapeuta ocupacional do Pão de Santo Antônio, Raphaella Loureiro explicou que no dia a dia o Ponto Santo Antônio mantém uma programação para a interação social dos idosos acolhidos. “A gente busca, na verdade, mantê-los ativos o máximo possível", disse ela.

"Eles têm atividades lúdicas, atividades sociais, onde, grupos externos que procuram a instituição levam músicas, educação e saúde, atividades diversas. Temos essa preocupação de que eles tenham um dia a dia ativo, dinâmico e que estejam envolvidos pela sociedade”, disse Raphaella, observando que os idosos assistidos também estavam curtindo a festa na Estação das Docas.

A advogada Regina Bastos estava acompanhada da irmã Jamile, e contou que costuma prestigiar as ações sociais do Pão de Santo Antônio, por ter amigas voluntárias da casa de acolhimento. “A festa está bonita, organizada, eu gostei da decoração, do buffet. As comidas estão uma delícia, provei o vatapá, salgados. As músicas estão ótimas. A única coisa que lamentamos foi a ausência do Pinduca, nos disseram que ele não pôde vir, porque está adoentado, ele é uma animação, todo ano sempre vem”, afirmou Regina.

'Uma entidade referência em Belém', diz voluntária sobre Pão de Santo Antônio

Ana Priscila Corrêa estava com a mãe, Marlene Corrêa, e as duas são voluntárias do Pão de Santo Antônio. “Eu coordeno o Grupo de Santo Antônio. Há mais de 10 anos, nós temos um grupo de amigas e sempre, nessa época, nós temos as trezenas de Santo Antônio e a gente se junta para ajudar. A nossa barraca é a do tacacá, e nós também promovemos o sorteio de uma imagem de Santo Antônio. A gente mobiliza amigos para comprarem os bilhetes para o sorteio da imagem, que a gente vai sortear ao final”, contou Ana Priscila.

"O Pão de Santo Antônio tem um trabalho sério, é uma referência na cidade. A gente sabe que eles cuidam bem das pessoas, tem uma equipe multidisciplinar de profissionais lá. E quando a gente trabalha para arrecadar recursos, sabe tudo que a gente está arrecadando vai ser bem utilizado lá. Vendemos todos os bilhetes do sorteio da imagem, a R$ 10, e ao final faremos o sorteio, para entregá-la”, disse Ana.

Em Belém, a casa Pão de Santo Antônio fica na rua Rua Paes de Souza esquina com a travessa Castelo Branco, no bairro do Guamá, em Belém, e atualmente assiste 70 pessoas idosas.