Arraial da CDS traz ações sociais e atrações culturais voltadas ao público LGBTQIA+ nesta terça (28)

Em alusão ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado nesta terça-feira (28), a Prefeitura de Belém realizou o Arraial da Coordenadoria de Diversidade Sexual de Belém (CDS), com diversas atrações culturais e ações de cidadania abertas ao público, no Mercado Municipal de Carne Francisco Bolonha, no bairro da Campina. A programação iniciou às 9h e finalizou às 15h, com desfile de misses, quadrilhas juninas como a “Fogo no Rabo”, cardápio com comidas típicas, atendimento jurídico, entrega de preservativos, exames de saúde, entre outros materiais.

Por volta das 10h, a movimentação de pessoas no local já era grande. Duas grandes bandeiras com o Arco-íris, que representa a comunidade LGBTQIA+, foram hasteadas na entrada e no meio do mercado. Uma quadrilha junina dava o tom da festividade, com muita música temática. A coordenadora da Diversidade Sexual de Belém, Jane Patrícia Gama, lembra que, apesar de ser um evento leve e festivo, a luta pela causa é diária, e “o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo”.

“Hoje estão ocorrendo várias ações, como assessoria jurídica, verificação de pressão e glicemia, testagem rápida de HIV, sífilis, distribuição de camisinhas, máscaras, álcool em gel, e os testes, importantíssimos para a saúde”, destacou. “Também está havendo apresentação de quadrilhas juninas, atrações musicais, então hoje é um dia muito especial, e um dia de combate a crimes ‘LGBTfóbicos’. É um dia não somente de festa, mas também de luta, de dizer que estamos aqui e que a gente precisa de respeito”.

Para Bianca Coiffeur, mulher trans que estava acompanhando o evento, o Dia do Orgulho LGBTQIA+ significa uma quebra de muitos tabus. “Fui convidada para participar e me sinto lisonjeada, porque é mais uma inclusão social, e a gente se sente abraçada. E luta não é só hoje, hoje é um dia pra comemorar, mas a nossa luta é cotidiana. Esse evento é um luxo porque muita gente precisa desse tipo de ação, e historicamente a nossa comunidade é colocada às margens da sociedade pelo poder público, então esse arraial é um evento muito importante para todos nós”, finalizou.