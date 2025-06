Arraiá da Alegria reúne centenas de moradores em Portel, no Marajó

O município de Portel celebrou a cultura popular da cidade na segunda edição do Arraiá da Alegria, realizado no último final de semana (14 e 15 de junho), no calçadão da Praia do Arucará. Promovido pela Prefeitura Municipal de Portel, por meio da Secretaria de Cultura, o evento junino contou com concurso de carimbó, apresentação de quadrilhas, presença do tradicional grupo de Verequete, além de comidas típicas.

Centenas de moradores e visitantes participaram da festividade que atua como uma forma de manter viva a história e a memória coletiva do município. “Isso é importante demais para a história do nosso povo. O Arraiá traz de volta o que somos, as nossas raízes. É bonito de ver, de sentir e de viver”, comenta a moradora Dona Maria Santos, apaixonada pelas tradições da região.

Arraiá da Alegria em Portel, no Marajó (Ray Nonato)

O Arraiá da Alegria contou com barracas de comidas típicas, decoração junina e atividades para crianças. Além disso, o público acompanhou a segunda edição dos concursos municipais de carimbó, de Verequete e de quadrilhas.

O prefeito Paulo Ferreira ressaltou a importância do Arraiá da Alegria para valorizar a cultura popular da cidade como uma forma de preservação da identidade de Portel. “O Arraiá da Alegria é uma demonstração de que respeitar a cultura é cuidar da nossa identidade. A cultura popular tem um valor incalculável, e a Prefeitura de Portel segue firme nesse compromisso”, afirma.