Missa do Galo será realizada com restrição de público na Catedral

A tradicional Missa do Galo realizada todos os anos na Catedral da Sé este ano terá restrições de público por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Segundo informações da Arquidiocese de Belém, a celebração, realizada na noite do dia 24 de dezembro, haverá controle do número de participantes e retirada de tickets com antecedência pelos fiéis. Dom Alberto Taveira celebrará a Vigília de Natal.

Neste domingo (20), encerram as novenas de Natal e o Advento - são quatros domingos de preparação e reflexão sobre o significado do Natal, do anúncio da vinda do Messias. E, a partir desta data, começam os preparativos para as celebrações de Natal e Ano Novo nas 95 paróquias que fazem parte da Arquidiocese. Todas vão realizar, no dia 24, a Missa e Vigília de Natal (Missa do Galo) à noite - cada paróquia tem um horário, mas fica entre 18 e 20 horas.

No dia 25, no início da manhã, haverá a Missa da Aurora. E, ao longo do dia, a Missa do Natal do Senhor. Toda a programação será transmitida pelas redes sociais das paróquias. Para as missas presenciais, haverá controle do número de participantes e em algumas paróquias será necessário a retirada de tickets com antecedência. As celebrações na Catedral presidida pelos bispos serão transmitidas pela TV Nazaré, canal 30.1 e pelas redes sociais da Arquidiocese, Fundação Nazaré e Catedral.