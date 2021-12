Arquidiocese de Belém realizará missas especiais de fim de ano em várias paróquias

A programação de final de ano da Arquidiocese de Belém contará com celebrações na Véspera de Ano Novo (31) e na data de Santa Maria Mãe de Deus, no dia 1° de janeiro de 2022.

Todas as Paróquias de Belém terão missas especiais no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. O Arcebispo Dom Alberto presidirá às 20h, na Catedral Metropolitana, a tradicional Celebração Eucarística de encerramento do ano. Já Dom Antônio, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, estará celebrando missa às 17h30, na Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré, Mosqueiro.

No dia 1º de janeiro de 2022, dedicado a Santa Maria Mãe de Deus, Dom Antônio presidirá às 8h uma missa na Comunidade Santo Agostinho, em Icoaraci.

PROGRAMAÇÃO NAS PARÓQUIAS

Catedral Metropolitana de Belém

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 20h

Dia 01 de janeiro 2022 – Santa Maria Mãe de Deus- Missa às 19h

Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 07h / 09h / 12h / 20h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 08h / 10h / 16h / 18h / 20h

Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 18h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h30

Paróquia Santíssima Trindade

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus- Jurunas

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h30

Paróquia Santa Rosa de Lima

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Paróquia Santa Maria de Belém - Terra Firme

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Paróquia Santa Maria Mãe de Deus - Ananindeua

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 12h/19h30

Paróquia Imaculada Conceição - Castanheira

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Cidade Velha

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h30

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Mosqueiro

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Paróquia Nossa Senhora da Conceição- Benfica

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 21 Matriz /às 19h Comunidade Santa Maria

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h Matriz/ 17h30 Comunidade Santa Maria / 9h Comunidade /Comunidade Santa Luzia

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h30

Paróquia Transfiguração do Senhor

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h

Paróquia Cristo Redentor

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h30

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h

Paróquia Jesus Bom Samaritano

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h30

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h30

Paróquia São Francisco Xavier

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h

Paróquia São Pio X

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h30

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Paróquia São Raimundo Nonato

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 6h30/19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h

Paróquia São Francisco de Assis-Tapanã

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 20h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 7h/18h30

Paróquia São Sebastião

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 20h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 19h

Paróquia São João Paulo II

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 18h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h Matriz e 19h Comunidade Sagrada Família

Paróquia São Jorge

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h

Paróquia São Vicente de Paulo - PAAR

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 18h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 18h

Paróquia São João Batista e Nossa Senhora das Graças – Icoaraci

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 19h

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 17h e 19h

Paróquia Santo Antônio de Lisboa

Dia 31 - Véspera de Ano Novo - Missa às 6h30, 17h e 19h Capela/ 19h Centrão

Dia 01 de janeiro 2022 - Santa Maria Mãe de Deus - Missa às 12h e 17h Capela/ 19h Centrão