Arquidiocese de Belém realiza missa pela paz após apelo do Papa Leão XIV

A Arquidiocese de Belém realiza, no próximo domingo (11), às 17h, uma missa especial pela paz na Catedral Metropolitana de Belém. A celebração ocorre em sintonia com o chamado do Papa Leão XIV, que convocou fiéis de todo o mundo para uma vigília de oração diante da escalada de conflitos armados.

A programação na capital paraense contará com a participação da comunidade libanesa, que possui forte presença histórica em Belém. Muitos descendentes ainda mantêm vínculos familiares com o Líbano, país impactado por tensões e episódios de violência nos últimos anos.

Como parte da celebração, a imagem de Nossa Senhora do Líbano será trasladada da Igreja de São João até a Catedral, reforçando o simbolismo da união em oração pela paz.

Em sua mensagem de Páscoa, o Papa destacou a necessidade de conversão dos corações diante da violência no mundo. “Quem tem armas nas mãos, que as deponha. Quem tem o poder de desencadear guerras, que opte pela paz”, afirmou. Ele também pediu que os fiéis façam ecoar o “grito de paz que brota do coração”.

A missa será presidida pelo Monsenhor Agostinho Cruz, vigário-geral da Arquidiocese. A Catedral abrirá as portas a partir das 16h para acolher os fiéis neste momento de oração, marcado pela solidariedade, fé e esperança em tempos de conflito.