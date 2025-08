Arquidiocese de Belém promove semana de oração pelos cristãos perseguidos

Até o dia10 de agosto a Arquidiocese de Belém realiza uma intensa programação de oração e conscientização em solidariedade aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. A iniciativa tem o apoio da Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (ACN) e faz parte de uma mobilização global por aqueles que enfrentam discriminação, violência e até a morte por sua fé em Jesus Cristo.

Em entrevista, o Frei Rogério, representante da ACN no Brasil, destacou a urgência e a importância do tema. “Ser um cristão perseguido hoje significa, infelizmente, viver a fé sob risco. Em países como a Nigéria, Paquistão, Coreia do Norte e China, professar o cristianismo é um ato de coragem”, afirma.

Frei Rogério relata casos extremos, como o massacre de cerca de 200 cristãos na Nigéria, ocorrido recentemente, e a história de Okorie Faith, uma menina de apenas 9 anos que sobreviveu a um atentado a uma igreja. “Ela dizia que sonhava em ser freira e perguntava se estar viva para realizar esse sonho era pedir demais”, contou o frei. “Esses testemunhos nos marcam profundamente e mostram o quanto a fé é, muitas vezes, vivida no limite da existência”.

Frei Rogério, representante da ACN no Brasil

A ACN atua em mais de 130 países, apoiando comunidades cristãs através de projetos de reconstrução, ajuda humanitária, formação de religiosos e apoio a refugiados. Além disso, publica relatórios bianuais que documentam casos de perseguição e violação à liberdade religiosa.

“O que mais me impressiona é a fé desses cristãos. Mesmo sob ataque, eles não perdem a esperança. Ao contrário, dizem que a fé é o que os mantém de pé”, destaca Frei Rogério.

Segundo o religioso, a oração é o principal pedido feito por cristãos perseguidos. “Eles não pedem comida ou abrigo em primeiro lugar. Pedem oração. Isso nos mostra a dimensão espiritual e a força da comunhão que existe na Igreja”, disse. Ele ressalta que ações como a da Arquidiocese de Belém são fundamentais: “Elas unem espiritualidade, conscientização e caridade. Isso é profundamente cristão”.

Frei Rogério convida os fiéis a conhecerem mais sobre o tema, rezarem pelos cristãos perseguidos e se tornarem benfeitores da ACN. “A dor deles é nossa dor. Como nos lembra São Paulo, se um membro sofre, todos sofrem com ele”.

Para o frei, a falta de informação ainda é um obstáculo. “Por vivermos em um país com liberdade religiosa, esquecemos que isso é um privilégio. É preciso falar mais sobre esse tema nas igrejas, nas escolas, nas redes sociais. Mostrar que a fé, em muitos lugares, é vivida com sangue e lágrimas”.

Uma semana que não termina

Para os participantes da programação em Belém, Frei Rogério deixou uma mensagem final: “Que essa semana de oração não termine no calendário, mas continue viva no coração. Ao rezar por eles, acolhemos o próprio Cristo que ainda é rejeitado no mundo. Que a Virgem de Nazaré interceda por todos os que hoje carregam a cruz da perseguição.”

Confira a programação

05.08- 18h Missa Basílica

06.08 – 18h30 Missa Paróquia São Miguel Arcanjo

07.08- 18h30 Missa Santuário Nossa Senhora de Aparecida

08.08- 19h30 Missa Santuário Nossa Senhora do Ó

10.08 – 7h Missa São Pedro Pescador