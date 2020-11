Arquidiocese de Belém lança nesta quarta a Novena de Natal

A Arquidiocese de Belém começa os preparativos para o Natal 2020 com o lançamento, nesta quarta-feira (18), da segunda edição da Novena de Natal, que terá o tema “Em Belém, a história de Natal: A cidade se encheu de alegria”. O lançamento será às 16h, na Cúria Metropolitana, e com transmissão ao vivo pela TV Nazaré, canal 30.1 e redes sociais da Arquidiocese de Belém no Facebook e da TV Nazaré no You Tube.

A programação contará com as presenças do Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, o Bispo Auxiliar, Dom Antônio de Assis Ribeiro, do Vigário para Pastoral, Cônego Silvio Trindade e, ainda, da comissão central do Sínodo.

Em dezembro inteiro, grupos vão realizar encontros em residências (Lázaro Magalhães)

Sínodo Arquidiocesano é retomado



A Novena faz parte da programação do Sínodo Arquidiocesano, que foi adiado para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus. Serão distribuídos três mil exemplares dos livretos nas paróquias das oito Regiões Episcopais (Coração Eucarístico de Jesus, Menino Deus, Nossa Senhora do Ó, Sant’ Ana, Santa Cruz, Santa Maria Goretti, São João Batista e São Vicente de Paulo).

E, de 1° a 20 de dezembro, os grupos paroquiais vão realizar os encontros da Novena de Natal nas casas das famílias.

Quem não puder participar poderá acompanhar também, diariamente, a novena a partir do dia 1° de dezembro, às 18 horas, pela Rádio Nazaré FM, 91,3.